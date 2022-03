Oesquer asumió un nuevo período al frente de la UOM Seccional Rafaela

Este martes, se concretó la asunción de la nueva comisión directiva de la UOM, donde la lista ganadora “Celeste y Blanca” encabezada por Roberto Oesquer, llegó a a la victoria con la votación de aproximadamente el 70% del padrón afiliado, que supera los 5.000 trabajadores, y con un 97% de apoyo al lograr algo más de 3.500 votos.

Cabe recordar que las elecciones estaban previstas para mayo de 2020, y debido a la pandemia de coronavirus se debieron postergar con una prórroga del mandato anterior. En tanto, el lunes 7 de marzo los afiliados de todo el país eligieron a sus representantes en las 54 seccionales. Esto también sucedió en la seccional Rafaela, donde se presentó únicamente la lista Celeste y Blanca.

Al respecto, Oesquer manifestó: “La satisfacción de que nuevamente los afiliados han confiado en esta conducción, en donde es importante destacar el nuevo formato, con casi el 50 % que no son de la ciudad de Rafaela; tenemos titulares de la comisión directiva que son de María Juana, Lehmann, Sunchales y Hersilia. El respaldo quedó demostrado en el acompañamiento que tuvieron todos los compañeros con el voto, donde se ratificó claramente la confianza en este grupo, que permanentemente está viabilizando alternativas como para darle mejores servicios a los afiliados”. “Es importante porque se dio una participación masiva acompañando la lista ayer en estos lugares, y la gente de la jurisdicción de la seccional se siente representada y lo valora. Lo mismo en el caso de Rafaela con los demás integrantes. Además, se respetó el cupo femenino y entre los vocales tenemos dos mujeres que se sumaron a la lista”, continuó.

“Hay un compromiso que tenemos desde siempre y que nos permite concretar en diferentes etapas las distintas obras. Hoy estamos en este salón -de Bella Italia- que fue uno de los grandes proyectos hechos realidad; tenemos el centro de salud, estamos terminando una nueva farmacia sindical, oficinas y cocheras que se van a estar inaugurando próximamente. Además, vamos a trabajar activamente en un inmueble que tenemos en calle Dentesano para que allí funcione una guardería infantil, para departamentos de afiliados que necesiten ocuparlos cuando vienen del interior del departamento a Rafaela. Las sensaciones que hoy tenemos son muy lindas, porque como dije, es importante contar con el acompañamiento y la valoración hacia una forma de trabajar”, señaló Oesquer. Y agregó. “La gente apoyó y apoya este proceso y por eso se le puede dar representatividad con los nuevos integrantes”.

Asimismo, señaló que “tenemos perspectivas de una cesión de terrenos en Hersilia para llevar adelante una obra y tener un espacio allí para los afiliados. Mejoramos permanentemente lo ya existente en María Juana y San Vicente; también en la ciudad de Sunchales, donde tenemos una oficina y también un espacio donde funciona un Centro de Capacitación. Considerando las dimensiones del mismo, estamos trabajando sobre el cerramiento del lugar para darle forma al predio de esa localidad”.



EL TRABAJO EN DOS AÑOS DE PANDEMIA

“Todo se hizo muy difícil durante estos dos años, recordando que en el tiempo de cuarentena la actividad industrial tuvo un parate, pero lo cierto es que después se fue normalizando y no se paró más. Además, hubo actividades que se pudieron sostener de manera remota y en definitiva fue un gran aprendizaje para todos”, expresó el dirigente sindical.

“La situación sanitaria ha mejorado, ojalá que con el esquema de vacunación y si no aparecen nuevas sepas, vayamos superando todo esto”.



RATIFICAR EL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

El secretario general de sindicato metalúrgico, habló de los números positivos que hoy por hoy muestra la industria y opinó: “La tranquilidad de que lo sanitario esté controlado y que se puedan sostener las medidas de cuidados, va a permitir ratificar y consolidar el crecimiento de la actividad industrial, la creación de puestos de trabajo y si todas las industrias crecen, indudablemente que el sindicato también va a crecer”.

Asimismo, Oesquer dijo que “hay que discutir una nueva paritaria y como mencioné en este acto, el compromiso del secretariado nacional de la UOM es tener firmado un acuerdo que esté unos puntos por encima de la inflación, porque esa es la única manera de poder recuperar el poder adquisitivo del salario. Creo que el nivel de actividad lo permite y espero que el sector empresario lo comprenda. Es necesario tener la mano de obra y a su vez también es necesario que los trabajadores tengan un sueldo acorde para cubrir sus necesidades”.

“Tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional, apuestan al fortalecimiento de la industria y puntualmente en nuestra zona hay un muy buen nivel de actividad y se han creado muchos puestos de trabajo. Esperemos poder continuar por esta senda”, finalizó el titular de la UOM en Rafaela.