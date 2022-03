Prisión preventiva a los once imputados por las balaceras

En una maratónica audiencia de medidas cautelares, que comenzó a las 8.00 de la mañana de ayer y se prolongó por espacio de 13 horas y media, finalizando a las 21.30, la justicia penal rafaelina resolvió dictarle prisión preventiva a los 11 imputados -en el caso de dos de ellos bajo la modalidad de arresto domiciliario- por las balaceras que desde hace más de un año azotan los barrios del sector noreste de la ciudad de Rafaela.

En un edificio de Tribunales sellado por vallados en calles adyacentes desde las 6.00 de la mañana y con inusuales despliegues policiales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Unidad Regional V, a las 8.00 dio comienzo esta audiencia convocada para una ampliación de la imputativa y luego para definir como seguían su proceso los 11 detenidos por integrar una asociación ilícita organizada para cometer crímenes, intimidaciones y actos de violencia, cuyo jefe -desde la cárcel de Marcos Paz- es el rafaelino Evelio "Yiyo" Ramallo, tal como publicó La Opinión el domingo último bajo el título "Imputaron a Ramallo y otros 10 por estar detrás de las balaceras".

Se recuerda que el sábado último dábamos a conocer que 11 personas fueron imputadas en esta ciudad, acusados de formar una asociación ilícita que estaría detrás de las balaceras que se incrementaron notoriamente en la ciudad en los últimos 10 días.

En el marco del accionar criminal, a los imputados se les atribuyó haber cometido al menos 10 hechos ilícitos. Entre ellos, los homicidios de Ruddi Leonel González, Miguel Ángel Mendoza y Marcelo Ariel Sánchez; y las tentativas de homicidio de otras nueve personas.

La instancia procesal penal de ayer, estuvo presidida por la jueza Dra. Cristina Fortunato. En representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) local estuvieron los fiscales Gabriela Lema, Fabiana Bertero y Nicolás Stegmayer. Y representando a sus pupilos, los abogados de la Defensa pública y particular, Dres. José Maggi, Georgina Allassia y Mónica Ronchi.



CAUTELARES

Finalizada a las 21.30 de anoche la audiencia de medidas cautelares, como punto culminante del debate legal, la jueza Cristina Fortunato ordenó dictar prisión preventiva a los 11 imputados: Evelio Horacio "Yiyo" Ramallo, Mauricio S., Lucas R., Evangelina F., Natalí R., Diego A., Camila Y., Eunice T., y Ezequiel L.

En tanto se dictó prisión preventiva con la modalidad de arresto domiciliario a Yanel A. e Ileana R.



AMPLIACION DE

IMPUTATIVA

En esta primera etapa de la audiencia se reformularon en su texto dos hechos atribuidos a "Yiyo" Ramallo. El primero es aquél en el cual se imputa que mediante el pago de una suma de dinero, "Yiyo" indujo ó determinó a por lo menos tres personas aún no identificadas para que el día 3 de agosto de 2021, dieran muerte a Ruddi Leonel González disparando a la víctima con un arma de fuego calibre 9 mm; hecho consumado.

El segundo hecho ampliado en su imputación es aquél que tiene que ver con que el acusado indujo ó determinó a dos personas aún no identificadas para que el día 21 de diciembre de 2021, dieran muerte a Miguel Angel Mendoza y a Marcelo Ariel Sanchez, disparando a las víctimas con un arma de fuego calibre 38; hecho también consumado.

En cuanto a Ezequiel David L. se le atribuyeron dos nuevos hechos no imputados hasta el momento -adjudicados solamente a Ezequiel L. y que están fuera de la asociación ilícita- y que tienen que ver con violencia de género y calificaciones penales de privación ilegítima de la libertad, rapto y lesiones leves calificadas, en perjuicio de una joven identificada como Antonela P.



AUDIENCIA DE

CAUTELARES

Al comienzo de la parte de la audiencia donde se trataron las medidas cautelares a imponer a los acusados, la fiscal Gabriela Lema adelantó que pediría la prisión preventiva de los 11 imputados por asociación ilícita.

La fiscal Lema dio a conocer numerosos audios de escuchas telefónicas a Ramallo que lo comprometen seriamente con la acusación de ser jefe de la asociación ilícita para cometer hechos violentos en la ciudad de Rafaela.

La fiscal Lema inició su exposición diciendo que los imputados, "han actuado con alto grado de impunidad y desprecio hacia la vida humana".

En algunos de los audios se pueden escuchar varias afirmaciones de "Yiyo", todas en el mismo sentido. Como él mismo lo expresó en una de esas llamadas, hablando con otra persona, su objetivo es "adueñarse de Rafaela". Expresando además que, "voy a seguir haciendo plata para celebrar y voy a seguir matando gente. A mi no me pueden parar más... que me maten...". El imputado dijo además que para cumplir este objetivo iba a "utilizar todos sus millones".

En este punto la fiscal Lema sostuvo que, "Yiyo Ramallo primero estuvo en [la cárcel de] Coronda, pero esta asociación está imputada desde que el está en [la cárcel de] Piñero [...] después en un penal del norte de Chaco hasta el 26 de febrero de 2022, y el venía desarrollando telefónicamente y como jefe de esta asociación ilícita hechos violentos".

En otro tramo de las escuchas telefónicas, se escucha decir a Ramallo que, "una ´boleta' (crimen) me sale $ 150.000 y tengo millones [para matar gente]".

Sobre esto Lema dijo que, "es así como actúa esta asociación ilícita. El mismo lo refiere, actúan como una 'mafia'. El dice que 'se note que es un ajuste de cuentas´, en una comunicación telefónica con Laureano A., un sicario que justamente Ramallo envió para realizar 'trabajos'". "Que se note que es un ajuste de cuentas, que somos 'mafia'", dijo.

"'Yiyo' -concluyó la fiscal que encabezó la investigación- pagaba $150.000 por muerte y un bono de $50.000 si el tiro le daba en la cara. Sicarios venían de Rosario, trabajaban con Los Monos", afirmó.

"Para poder desarrollar estas conductas -siguió Lema- el tiene una estructura organizada. En su núcleo íntimo la tiene a su madre Evangelina F. que actúa como administradora del dinero producido por la Asociación y es un nexo directo de Evelio Ramallo. También tiene comunicación con su hermana Natalí R., quien también actúa como intermediaria. Y otra de las organizadoras es Eunice T. -pareja de "Yiyo"- administradora del dinero y además relacionada a la adquisición de armas". Cerró este punto la fiscal diciendo que, "Horacio Ramallo actúa como jefe de esta organización".



QUIEN ES QUIEN EN LA

ORGANIZACION ILICITA

* Eunice T. (33 años, pareja de Evelio Horacio Ramallo). Según la fiscal Lema, "no tiene modo de acreditar el dinero que tenía. Ella realiza ventas de pan". En la pericia contable, el resultado manifiesta que "Eunice T. no se encuentra inscripta en Afip como contribuyente, por lo cual no puede tener una fuente legal de ingresos". Eunice es propietaria de $ 970.000, también posee un Ford EcoSport 1.6 Titanium y una moto: "No hay modo en que justifique ese dinero que tenía -dijo Lema-. No hay ningún elemento para que ella pueda acreditar ingresos y adquisiones legales", señaló.

* Evangelina F. (54 años, madre de Evelio Horacio Ramallo). Según la investigación fiscal, Evangelina F. tenía un rol preponderante en la organización. Era gerenciadora del dinero de la asociación, y no se la ve manejando armas. Tenía fluidas vinculaciones con Natalí R. y con Eunice T.

Evangelina F. también guarda y administra el dinero de su hijo; con el tienen una cuenta bancaria como cotitulares según un informe de Afip. Entre un cúmulo de evidencias, Lema explicó que, "Evangelina guardaba dinero para la compra de dólares y la orden y autorización para estos movimientos se las daba su hijo". Presenta también algunos datos contradictorios como que siendo jubilada de Anses, es propietaria de una casa quinta en la ribereña ciudad de Sauce Viejo.

* Natalí R., (27 años, hermana de Evelio). Ocupó el rol de organizadora y recaudadora. Estaba vinculada con las armas y el tráfico del dinero. Actuaba como intermediaria entre los proveedores de recursos materiales para la organización y los estamentos inferiores, recibiendo dinero producto de la actividad de la asociación y adquiriendo bienes para su funcionamiento. Sobre ella dijo la Fiscal: "Natalí pagaba a los sicarios, porque la asociación pagaba para matar gente". Agregó: "había una constante comunicación entre el jefe ("Yiyo") y las organizadoras. El les daba las órdenes a su mamá, a su hermana y a su pareja".

* Tamara S.L., alias “La Gringa Jara”, (23 años). Ocupó el rol de organizadora, teniendo a su cargo un rol fundamental: la logística de la asociación. Proporcionaba alojamiento a los miembros que no son de la ciudad, proveer de los recursos materiales para cumplimentar con las tareas encomendadas -vehículos y armas de fuego- como así también, al recolectar las ganancias y abonar los gastos generados por la asociación. Dijo la fiscal Lema: "Tamara es la gestora de la violencia armada. Entregaba a la gente, ella no mataba pero les dice a quien hay que dispararle". Tamara esta hoy con pedido de captura, prófuga de la Justicia.

* Los "Gatos" de la asociación. Así se llamaba a Mauricio S. alias "El rengo patas flacas", (22 años); Lucas R. (25 años); Laureano A. (menor de edad); y Agustina I. Eran miembros de la banda que hacían "todo lo que 'Yiyo' les decía que tenían que hacer". Actuaban en la logística y eran marcadores.

* Menores de edad. En esta categoría están Laureano A., Kevin C., y Tomás L., alias “Toma Jugo”. Los tres ocuparon el rol de miembro, ejecutando hechos violentos en favor de la asociación. Ramallo utilizó varias veces a menores de edad de la barra "La Progreso" de Barranquitas

Finalmente se mencionó a varias mujeres que eran "entregadoras de los objetivos". En este punto se mencionó a Yanel A. de 21 años (ocupó el rol de miembro, señalando a las víctimas de los hechos violentos cometidos por la organización para que los ejecutores las puedan individualizar). Ileana Morena R., de 18 años (ocupó el rol de miembro, encargándose de resguardar objetos ilícitos -armas- a la organización y de realizar tareas de apoyo a los miembros de la asociación encargados de ejecutar los hechos violentos).