Lencina y la primera victoria: “Es un empujón muy grande”

El comienzo que tuvo Atlético de Rafaela en la temporada 2022 de la Primera Nacional no fue el esperado por nadie. Las derrotas en las dos salidas (vs Belgrano y Almirante Brown), más el empate con Dálmine sembraron más dudas que certezas en Alberdi, todo arrastrado por la pésima última campaña, a pesar de ser un plantel totalmente nuevo.

En ese barajar y dar de nuevo. En ese renovar esperanzas, el domingo, la victoria por 3-0 ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy fue una muestra de lo que esperaban todos en la ‘Crema’.

Gonzalo Lencina, quien llegó a préstamo desde Belgrano de Córdoba y que tuvo último paso por el Lobo jujeño, fue autor de dos de los tres goles del equipo de Forestello y tras la primera victoria habló con radio ADN. “Estoy muy contento, más por el equipo que se lo merecía. Demostramos lo que queríamos hacer el partido anterior que jugamos en casa, se jugó muy bien en el ST, lo salimos a buscar todo el partido pero se dieron los goles y pudimos ganarlo”.

El cordobés de 24 años viene pagando con goles (suma tres en cuatro partidos) toda la confianza que el entrenador depositó en él.

“Estamos todos con el Yagui, tiramos todos para el mismo lado y obviamente que se agradece esa posibilidad que me dio, y voy a estar muy agradecido. Siempre dije que vine acá para crecer, por suerte se están dando los goles pero lo más importante es el equipo, que pudo jugar bien, mostrar su idea, y dejar los tres puntos en casa”.

En relación al trámite del encuentro, que se resolvió en el complemento con la llegada de los goles, Lencina analizó: “Nos costó el arranque, por suerte pudimos ganar y esto es un empujón muy grande. Vamos a ir a Buenos Aires (el sábado visitan a Flandria, 17hs) a demostrar lo que sabemos, lo que somos como equipo y tratar de traer los tres puntos”.