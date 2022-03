Yamil Possi para la visita de la “Crema” a Flandria

Atlético de Rafaela se prepara para visitar el próximo sábado a las 17hs a Flandria, por la quinta fecha del torneo de la Primera Nacional.

En la jornada de ayer AFA dio a conocer las designaciones arbitrales y el asignado para dicho encuentro fue Yamil Possi. Los asistentes serán Gastón Rallo y Guillermo Yacante, mientras que el cuarto será Ignacio Lupani.



A continuación, el programa completo de partidos, días y árbitros:



Jueves 10/03: 20:05hs (TyC Sports) Villa Dálmine vs Atlanta (Lucas Novelli).Viernes 11/03: 17hs Riestra vs. Nueva Chicago (Diego Ceballos). 20hs Estudiantes de Río Cuarto vs. Defensores de Belgrano (José Carreras). 20:10hs (TyC Sports) Belgrano vs San Martín de San Juan (Leandro Rey Hilfer). Sábado 12/03: 17hs (TyC Sports) Almagro vs Tristán Suárez (Nazareno Arasa).17hs Flandria vs. Atlético de Rafaela (Yamil Possi). 17hs Deportivo Madryn vs. Brown de Adrogué (Andrés Gariano). 17hs Quilmes vs. Sacachispas (Nicolás Ramírez).19:05hs (TyC Sports) Temperley vs Guillermo Brown (Fabricio Llobet). 21:10 hs (TyC Sports) Almirante Brown vs Estudiantes (Mariano González). 21.30hs Güemes vs. San Telmo (Mario Ejarque). Domingo 13/03: 17hs All Boys vs. Gimnasia y Esgrima (Pablo Giménez).17hs Gimnasia Jujuy vs.Santamarina de Tandil (Sebastián Martínez).17hs Maipú vs. Instituto (Rodrigo Rivero).17:05hs (TyC Sports) Deportivo Morón vs Chacarita (Sebastián Zunino).19hs Alvarado vs. San Martín de Tucumán (Ramiro López). 20hs Independiente Rivadavia vs. Mitre (Adrián Franklin). Lunes 14/03: 19hs (Directv) Nueva Chicago vs Agropecuario (Juan Pafundi). Libre: Ferro Carril Oeste.