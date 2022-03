Si fuese así, sería igual que asá

En reiteradas oportunidades tuve que mencionar una cierta verdad encubierta y digna de describir con un ejemplo. Estas charlas fueron motivo de los desenlaces de esta nota.

Porque los cuerpos son prácticamente, simétricos y proporcionados si manejamos una línea en su media. Por supuesto, mas simétricos que proporcionados, y no en el supuesto, sino en la realidad de todos cuando nos miramos al espejo, como reflejarnos y solo eso. Luego, todos sabemos que no somos tan simétricos como creíamos, y entre el lado derecho al izquierdo pueden encontrarse diferentes tipos de asimetría, algunas hasta acentuadas por la forma postural y no tanto en la realidad de ser vista o percibida por un tercero en cuestión. Porque esta es la primera realidad, tu espejo es íntimo en lo absoluto, y uno, en primera persona conoce su reflejo. Ya las perspectivas son un tanto diferentes a esta primera afirmación, porque, no es lo mismo ver la espalda de alguien que verse la suya. No está en el presente diario, no es cotidiano verse por detrás hasta en la manera de caminar. Siempre el otro, en este aspecto ve mejor, o, tiene una ventaja como estar en primera fila, en cambio, la persona en cuestión parece ver su cuerpo por detrás como una persona de seguridad ve un evento, por dar un ejemplo directo. Y, este disparador, presenta su obra en quienes intenta lograr o perseguir un objetivo estético, donde lo armónico es una imagen que necesitan reflejar en ese ansiado espejo. Los cuerpos, son asimétricos para uno mismo y para los demás, bastante simétricos. La proporción ya es otra torta que merece ser vista y degustada por un paladar más exquisito. Y, créanlo, poco y mucho hay de proporcional. Si nos detenemos en el hombre de Vitrubio y su creador, Da Vinci las proporciones son detalladamente perfectas, pero, en la consideración de un espejito, espejito, dime quien es la imagen perfecta, ya estamos enfrentando otro dilema y las proporciones físicas juegan fuerte.

Por eso, el cuerpo humano es tan bello como la naturaleza, es tan natural como imaginario, con tanta hermosura apasionante hasta la intriga. Simular un cuerpo no es mostrarlo, sino, demostrarlo. Hoy los seres somos eso, ser que respira y siente más naturalidad que nunca hayamos alcanzado. El contorno de un cuerpo, sus atributos, su presencia física, muestran un lenguaje que es corpóreo, y lo hace infinitamente divino con sus errores, con sus defectos, y sus virtudes. No hay nada especial y, a la vez, extremadamente especial, tanto, que es solo un cuerpo, con un montón de sistemas biológicos que cada uno hace de nosotros que sea simple por fuera y, un toque misterioso por dentro aunque conozcamos sus mecanismos orgánicos. Esto somos. Semejantes y hechos en semejanza, distintos y diferentes, y tan iguales al mismo tiempo. El espejo hecho figura tácita y real de cuerpo y alma, donde podemos tocar y apreciar y, también preparar y presentar. Entrenar con pesas hace este delirio, una realidad.

Hasta la próxima.