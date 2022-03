Repercusiones de la cesión del Predio de la Flor

En la comisión de la víspera, el presidente del Cuerpo Germán Bottero comentó sobre su participación en el acto de firma de la carta compromiso para la cesión del Predio de la Flor a la provincia, y se plantearon distintas posturas que fueron desde las buenas expectativas hasta planteos respecto de la participación que tendrá la ciudad en el diseño del proyecto y dudas en cuanto a si lo que entregará el Municipio se equipa con lo que recibirá a cambio.

En ese marco, Bottero señaló que “el intendente Castellano deberá enviar un proyecto al Cuerpo para que se autorice la cesión a la Provincia de ese espacio, que tendrá un cargo, un fin específico, que será la construcción del un nuevo edificio para los Tribunales, otro para este Concejo y eventualmente dependencias municipales y provinciales, pero esto último no está claro”.

Vale mencionar que, a pesar de estar invitados, ninguno de los concejales opositores concurrió al acto, por no conocer, de antemano, el contenido y alcance del convenio.

“Todo Tribunales y cámaras, sin el Ministerio Público de la Acusación, según lo señalado por Rafael Gutierrez, titular de la Corte Suprema santafesina, y el secretario del Alto Tribunal, Eduardo Borda, es lo que se construirá. Estará el espacio para el Concejo Municipal y lo otro sería para dependencias municipales y provinciales, pero no hubo muchas precisiones”, detalló el titular del Cuerpo legislativo cuando fue consultado sobre lo que específicamente se edificará en el predio,

En otro orden, Bottero adelantó que pidió que “cuando envíen la Ordenanza venga acompañada de un proyecto o, mínimamente, de un anteproyecto porque hay que pensar muchas cosas en ese lugar, como por ejemplo el estacionamiento, al que habrá que destinar plantas enteras de la construcción para no congestionar el lugar”.

Fue en ese momento que Lisandro Mársico estimó necesario “trabajar en un proceso conjunto para saber con claridad qué lugares ocupará el Municipio en el nuevo edificio”.

“Debemos tener en cuenta que la Municipalidad de Rafaela tiene alquiladas 9 propiedades que ocupan diferentes áreas, las cuales brindan diversos servicios y paga por año más de $ 10 millones en arrendamientos, la idea de ceder el predio a la Provincia es que la mayor parte de las dependencias municipales que sea posible, puedan ir a ese nuevo edificio, además del Concejo. Si se produce la autorización de la cesión por parte del Municipio es fundamental que se nos otorguen los lugares que corresponda en la nueva construcción y dejar de pagar alquileres, no vaya a ser que encima de que le estamos dando el terreno, no nos otorguen los lugares que el ente local necesita” afirmó el demócrata progresista.

En tanto Sagardoy, quien no ve con malos ojos que el Concejo se traslade al edificio de Tribunales, cuando se traslade a su nuevo emplazamiento, dijo que su postura es que el espacio del Cuerpo debe estar separado de la Municipalidad, algo que no se concretará si hay dependencia ahí también”.

“Lo que podemos hacer -aportó Leo Viotti- es discutir algunas ideas y si en términos generales coincidimos todos podemos elevarlo en forma de propuesta a los gobiernos municipal y provincial. Es decir, los lineamientos que nos parecen que tiene que estar incluidos en el diseño inicial del boceto que pidió Bottero”.

Por su parte, los concejales oficialistas presentes no intervinieron en clara muestra de estar a gusto con la iniciativa y de que prefieren aguardar el proyecto antes de opinar.