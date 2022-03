No habrá modificaciones para las compras directas del Municipio

La pandemia y una crisis económica que se prolonga en el tiempo obligaron al cuerpo legislativo a ir aprobando sucesivas “emergencias” para que, entre otras facultades, el Gobierno municipal pueda utilizar la compra directa (se piden tres presupuestos, se elige el más conveniente y luego de realizada la operación se la debe informar al Cuerpo legislativo) como recurso para atender situaciones imprevistas y también para poder comprar en el corto plazo ante las dificultades para conseguir proveedores que mantengan sus precios como consecuencia del proceso inflacionario.

Por ello, desde el año anterior, los concejales viene conversando la posibilidad de introducir en la Ordenanza que estipula las condiciones para las compras y contrataciones del Municipio, modificaciones que le permitan a Ejecutivo abastecerse sin licitar en situaciones extraordinarias y sin necesidad de una declaración de emergencia del Concejo que lo autorice.

El lunes, el oficialismo presentó un proyecto para tal fin, con la modificación del artículo N° 48 de la Ordenanza madre, pero no dejó conformes a los opositores, en particular el inciso “i”, que autorizaba la compra directa “cuando medien razones de seguridad sobre las personas o los bienes que deban ser atendidas de manera urgente y hubieran sido originados en casos fortuitos o de fuerza mayor”.

Los cuestionamientos vinieron por la interpretación y la amplitud que se le puede dar al término “seguridad” y los opositores entendieron que se podría aplicar en situaciones que escapen a una emergencia y se le dé un uso permanente y para siempre. Vano fueron los esfuerzos de la Directora de Compras de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, Noelia Chiappero, quien fue convocada a la comisión del pasado lunes, para demostrarles que no era esa la intención.

Para remediarlo, desde el bloque de Juntos por el Cambio propuso en el encuentro de comisión de ayer que al inciso de marras se le ponga un plazo, pero no fue admitido por sus justicialistas.

“Lo que vemos es que las excepciones que proponen no son tan específicas, si bien en la explicación (de Chiappero) parecen serlo, pero cuando se habla de seguridad se lo hace con una interpretación más amplia del término. Entonces, a partir de ahí la mayoría de las compras del Municipio podrían pasarse por excepción. Por ello consideramos que hay que hacer una norma que proporcione las herramientas por un tiempo determinado”, sostuvo Leonardo Viottil.

Con algún fastidio, la concejala Brenda Vimo le contestó: “creo que tienen una grave problema de interpretación de textos porque está por demás de claro que habla de casos “fortuitos”, de “fuerza mayor”, “urgencias”, es decir que se determinan claramente cuáles son las excepciones, entonces o no se quiere interpretar o es una clara postura política. A parte, lo venimos charlando desde el año pasado y estaban de acuerdo, pero resulta que ahora traemos la modificación , de golpe, la rechazan”

Después hubo algunas chicanas como cuando Vimo dijo que la oposición tenía una posición “caprichoso” y Viotti habló que los “niveles de transparencia” no son los mismos entre las opciones de compra que tiene el Municipio.

Finalmente, la propuesta de la oposición no fue aceptada, el oficialismo no le dio despacho a su proyecto e intentará con otro más adelante.



AUDITORÍA ENCAMINADA

El Concejo le dio despacho ayer al proyecto de Ordenanza que habilita la realización de la segunda auditoría externa a las cuentas municipales, que esta vez se enfocará en lo ocurrido durante la pandemia

Para ello se tuvieron que ajustar cuestiones técnicas con el fin de subsanar que los plazos fijados en el concurso de precios ya están caídos.

De esta manera, mañana, el Cuerpo aprobará la adjudicación de la segunda evaluación al contador Leonardo Chiavarini, el mismo que realizó la primera auditoría.

La definición en la adjudicación de la evaluación se demoró como consecuencia de las objeciones que tuvo el alto costo de honorarios (casi $ 2.300.000) que fijó el único profesional que se presentó al concurso de precios, pero una reunión mantenida el viernes anterior entre el oferente destrabó la situación y la Comisión de Seguimiento de auditorías

En ese encuentro, todo se allanó cuando Chiavarini se comprometió a mantener los honorarios pretendidos en enero (el 31 se abrieron los sobres), costo que ya quedó desfasado porque el Colegio de Ciencias Económicas que los fija los actualizó en febrero.



PIDEN DEROGACIÓN DE UNA ORDENANZA

Representantes de El Amparo se reunieron ayer con los ediles de la ciudad para solicita que se deje totalmente sin efecto la Ordenanza N° 4.142 y, en particular el capitulo dedicado a los “perros potencialmente peligrosos” (PPP), que fue conservado cuando se sancionó la nueva norma N° 4856, pero no cumplió el objetivo para el que se creó en función de la proliferación mayor que tuvieron estas razas o y sus cruzas.

Recordaron que con la nueva Ordenanza se limitaron los ingresos de animales al REMA (Refugio Municipal de Animales) y su espíritu fue que gradualmente se vaya hacia el cierre del lugar

La realidad indica que los registros no fueron exitosos, no se redujo la población de estos perros, todo lo contrario. Y porque se terminó estigmatizando a los animales y no se responsabilizan a sus dueños.