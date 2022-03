8M: avances y deudas en el periodismo

Por Cintia Mignone*



La foto que junta al periodismo y a los feminismos hoy tiene algunos avances y muchas deudas.

Algunas demandas del movimiento de mujeres han llegado, en momentos específicos, a formar parte de la agenda de los medios masivos de comunicación. El grito de Ni una menos o el debate por la interrupción voluntaria del embarazo son los ejemplos más emblemáticos.

Por fuera de los medios mainstream existen colectivos de mujeres y de personas de la diversidad que practican el periodismo con perspectiva de género a través de cooperativas y que realizan coberturas de temas propios.

Así, la agenda suele imponerse de manera transitoria en unos casos y segmentada hacia públicos específicos en otros. Por otro lado, algunas trabajadoras que logran sostener estos temas en los medios son blanco de constante hostigamiento de personajes antiderechos.

El panorama dentro de la radio, la televisión, los diarios y las webs es elocuente. Los últimos relevamientos muestran que en el centro norte de la provincia las mujeres ocupan alrededor del 35% de los puestos. Siempre hablando de trabajadoras registradas, esos lugares suelen ser los de menor exposición y de mayor estereotipación: son escasas las relatoras o comentaristas deportivas, las que realizan tareas técnicas, las reporteras gráficas y son mayoría las que acompañan o asisten a conductores. Las fotos de promoción de programas de radio o televisión son elocuentes. El listado de columnistas o editorialistas está completamente dominado por una ausencia. Las mujeres no hablan de temas “duros” como política o economía, no opinan sobre la marcha de los asuntos públicos. Muy pocas trabajadoras de prensa dirigen, gerencian o son jefas. Dejamos de lado en esta enumeración a la cantidad de trabajadoras precarizadas, mayoría de mujeres, que trabajan a destajo repartiendo el oficio con múltiples tareas de cuidado.

Ha crecido en los últimos años la presencia de columnas de género en diversos medios. Es un avance, sí. Pero las trabajadoras de prensa tenemos mucho para decir sobre todos los temas, por eso abogamos por un periodismo con perspectiva de género transversal a todas las materias.

La herramienta para ir progresivamente salvando estos obstáculos existe desde julio de 2021. Es la Ley de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación. La norma es de carácter obligatorio para los medios de gestión pública y establece incentivos a través de la pauta oficial para que adhiera el sector privado. El “certificado de equidad” será otorgado a los medios de comunicación que realicen su selección de personal basada en la equidad incorporando además el cupo trans, tengan políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y de diversidad sexual, realicen capacitaciones permanentes en género y comunicación no sexista, activen políticas que ayuden a la distribución equitativa de las tareas de cuidado entre las y los trabajadores, dispongan salas de lactancia o centros de cuidado infantil, promocionen el uso del lenguaje inclusivo y establezcan protocolos para la prevención de la violencia laboral y de género.

La ley espera su reglamentación desde entonces.

En esta foto hay avances y deudas. Como se ha demostrado en los últimos años, las deudas se saldarán con más unidad y organización.



*Periodista. Secretaria adjunta de la Asociación de Prensa de Santa Fe (a cargo de la Comisión de Géneros)