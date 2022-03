Participación política de las mujeres en el Concejo

El Concejo Municipal de Rafaela es el órgano legislativo de control del Gobierno Municipal. Fue creado en enero de 1913 al declararse Rafaela como ciudad. Los primeros concejales en asumir fueron 5 hombres: Nicolás Gutiérrez (presidente), Emilio Galassi, Eduardo Chiarella, Antonio Cossettini y Carlos Mochnaschi.

Conocer información sobre los integrantes del Consejo en el paso del tiempo, nos da una idea de cuál ha sido la evolución de la presencia de las mujeres en política.

¿Cómo ha sido el paso de las mujeres por el Concejo de Rafaela? El siguiente es un breve repaso.

• 1999 – 2001 Dos mujeres integraban el Concejo, Marta Giura de Zimmermann y Lilian Landa.

• 2001 – 2003 La única edil mujer era Lilian Landa. A mediados del año 2002, tras la renuncia del concejal Luis Peretti, asume la presidencia, constituyéndose en la primera presidente mujer y hasta ahora la única.

• 2003 - 2005 El Concejo contaba con 9 concejales, todos hombres. Sin embargo, faltando 5 meses para la finalización de su mandato, fallece el concejal Aldo Camusso, siendo reemplazado por Mariana Allassia.

• 2005-2007 Nuevamente el Concejo se encuentra integrado en su totalidad por hombres.

• 2007-2011 Se incorpora Mónica Riboldi de Garrappa.

• 2011-2013 Hacía finales del 2011 el entonces concejal Luis Castellano, renuncia a su banca para asumir como intendente de la ciudad, y es reemplazado por Nora Cardozo de Gramaglia.

• 2013-2015 Ingresan Natalia Enrico y Silvana “Chany” Fontanetto, quien fallece a los pocos meses siendo reemplazada, previo dictamen del Tribunal Electoral, por Jorge Muriel.

• 2015-2017 Se incorporan Evangelina Garrappa y Ana Carina Visintini quienes sumadas a Natalia Enrico totalizaban 3 ediles mujeres.

• 2017-2019 Se incorporan María Alejandra Sagardoy y Marta Pascual, al tiempo que Garrappa y Visintini continúan dos años más, siendo esta la composición con mayor cantidad de mujeres, cuatro, casi alcanzado la paridad.

• 2019-2021 Ingresa Brenda Vimo quién se suma a María Alejandra Sagardoy y Marta Pascual totalizando 3 mujeres en la composición.

Si bien aquellos datos dan cuenta de una evolución en la participación de las mujeres en la política, aún queda mucho por lograr. La integración de las mujeres a los cargos públicos, no solo es bueno para ellas sino también para la democracia. La diversidad en la integración de los cargos públicos enriquece el debate, aporta diferentes miradas de personas que tienen distintas trayectorias y experiencias.

A continuación, compartimos una breve entrevista a las mujeres que actualmente integran el Concejo Municipal de Rafaela:

BRENDA VIMO

¿Qué te motivó a dedicarte a la política?

Estudié medicina con la fuerte convicción de acompañar y ayudar a las personas en distintas circunstancias de la vida. Por eso también decidí ser médica de familia y generalista para poder evaluar con perspectivas integrales y sociales. La vida me dio la oportunidad de hacerlo desde otro lugar.

Siempre trabajé militando causas sociales desde mi profesión. La política es la forma en que se pueden cambiar las cosas, involucrándonos.

¿Crees que hay más obstáculos o impedimentos para la candidatura de mujeres a cargos públicos?

Sin dudas no es lo mismo ser hombre que mujer en ningún espacio y menos dentro de la política, es un espacio, muchas veces, manejado y coordinado por hombres, y se nos hace difícil que se tomen en cuenta nuestras opiniones.

Si evaluamos la historia política local, nunca hubo una mujer en la Intendencia, en la presidencia del Concejo solo hubo una mujer, durante un año y claramente el género femenino es minoritario desde siempre. Como en todo contexto, las mujeres debemos demostrar el doble de esfuerzo que, de hecho, generalmente lo es para quienes además maternamos.

¿Qué impacto crees que tendría una mayor participación de mujeres en la política?

Una mayor participación de las mujeres en la política es una necesidad social que, progresivamente se está dando. Es fundamental nuestra participación, nuestra mirada, nuestro compromiso, eso es pluralidad e igualdad.

Invito a todas las mujeres a participar de espacios de debate, sean políticos o sociales, a defender lo que creen que está bien, que se hagan escuchar y aporten para la construcción de una sociedad más justa. Solo la participación da la posibilidad de cambiar algo, de mejorar algo.

VALERIA SOLTERMAM

¿Qué te motivó a dedicarte a la política? ¿Tienes antecedentes familiares?

Con la llegada de la pandemia entendí que la única herramienta para transformar la vida de la gente es la política y que, ya no me alcanzaba con solo escuchar a los vecinos y a las vecinas relatar lo que les pasaban en los barrios. Tenía que involucrarme desde otro lugar.

Tengo antecedentes familiares en política. Mi bisabuelo Abel Oliveras fue elector a Gobernador por el Partido Justicialista, era muy peronista, mi abuela también estuvo militando en su momento y mi mamá forma parte del Frente ESI, el cual milita para que sea se elabore una ley de educación sexual integral en la provincia.

¿Crees que hay más obstáculos o impedimentos para la candidatura de mujeres a cargos públicos?

Creo que es compleja la situación de las mujeres en la política. De hecho, lo ratifica la ley de paridad que establece que el 50% de las listas que se presentan a elecciones tienen que estar conformadas por mujeres. Esta ley viene a dar una respuesta a esta necesidad de tener una representación femenina igualitaria en los tres poderes del estado.

¿Qué impacto crees qué tendría una mayor participación de mujeres en la política?

Una mayor representación de las mujeres en la política supone que, se cumplan nuestros derechos como mujeres, como trabajadoras, como vecinas. Mujeres y disidencias necesitan tener más representación en el estado, tenemos que ser nosotras nuestra propia voz, en definitiva. Tenemos que involucrarnos más, trabajar la empatía entre nosotras, estar cerca, retroalimentarnos. Unas con otras para poder trabajar por una ciudad más igualitaria.

MARÍA ALEJANDRA SAGARDOY

¿Qué te motivó a dedicarte a la política? ¿Tienes antecedentes familiares?

Nací en una familia donde la política jamás fue una mala palabra, sino lo contrario, aprendí conceptos como democracia, la importancia del voto, respeto por los que piensan diferente, era normal en un hogar donde mi padre fue radical toda su vida. Por el año 82, mi padre trabajó para la reorganización partidaria dentro del espacio que tuvo como referente al ex Presidente Raúl Alfonsín. También, una de las grandes motivaciones para involucrarme en política fue la lucha incansable de todas las mujeres por la igualdad de género y el reconocimiento de derechos.

Comencé a militar en los 90 cuando un grupo de jóvenes universitarios me convocaron para trabajar en un espacio político. Durante estos casi 30 años de militancia pasamos por internas partidarias, aprendimos y maduramos. Tuve la dicha de ser presidenta del Comité de la Unión Cívica Radical de Rafaela por 2 períodos y el orgullo que después de 23 años la UCR tenga en la actualidad a la segunda concejala mujer.

¿Cree que hay más obstáculos o impedimentos para la candidatura de mujeres a cargos políticos?

Si miramos hacia atrás durante siglos se les negó a las mujeres: la palabra, los lugares públicos, no había voces femeninas, no tenían derecho al voto ni a ser elegidas. Si bien en la actualidad tenemos leyes que regulan la participación de las mujeres en política (Ley 24.012 sobre el cupo femenino y la Ley 27.412 de Paridad de Género), en pleno siglo XIX la igualdad de la mujer a participar en política, a ocupar lugares y salir del mandato social y culturalmente construido al cuidado del hogar y la familia sigue siendo una lucha de todos los días.

¿Qué impacto crees que tendría una mayor participación de las mujeres en política?

Es fundamental, permite contar con la diversidad necesaria para mantener la representatividad de la población, desarrollar políticas incluyentes, acciones, programas y políticas públicas que denoten mayor empatía con la necesidad de las mujeres en todos los ámbitos. En ámbito legislativo mejora la calidad del debate público y fortalece los valores de la democracia.

Los grandes desafíos se asumen con grandes sueños, con responsabilidad, con apertura, con compromiso, honestidad y voluntad de cambio. Si queremos enfrentar la desigualdad, los abusos, una educación con calidad, la autonomía económica, debemos trabajar desde lo colectivo, no hay espacio para el individualismo.

Quiero reconocer que esto es posible gracias a muchas mujeres que lucharon y luchan desde diferentes ámbitos, legislativos, organizaciones sociales, sindicatos, ongs, en las calles. Fueron y son protagonistas en la lucha por nuestros derechos. Creo en la política como herramienta para transformar nuestra realidad, estoy convencida que los procesos transformadores son siempre colectivos.

Es una oportunidad para que todas las mujeres de diferentes espacios se conviertan en protagonistas de este cambio, es necesaria una nueva construcción de poder. “Poder ver el Estado que tenemos y poder construir el Estado que necesitamos.”