Las mujeres y el deporte

En la actualidad es habitual ver a miles de chicas disputando las grandes maratones del mundo. Pero esto no fue siempre así. El 19 de abril de 1967, Katherine Switzer cambió la historia al burlar la prohibición que impedía a las mujeres competir en una maratón. Lo hizo, además, en la más antigua del mundo, la de Boston, y no solo la corrió, sino que la terminó en 4 horas y 20 minutos pese al boicot de los organizadores.

Sin dudas, hoy es un día para visibilizar la brecha entre géneros, y agradecer a todas las mujeres que estuvieron y están en primera línea derribando barreras en diferentes ámbitos. Por tal motivo, hemos entrevistado a 6 mujeres, cada una contó sus experiencias y las barreras que debieron atravesar para llegar a triunfar en la actividad deportiva. Estas entrevistas las iremos publicando durante el mes de marzo en las páginas de nuestro diario. Hoy, les compartimos un adelanto de lo conversado con ellas.



SUSANA HAUSWIRTH



Susana Hauswirth de profesión bioquímica, tiene 2 hijas Constanza de 22 años y Catalina de 20 años. A sus 53 años de edad podemos decir que lleva casi toda su vida vinculada a algún deporte, sus padres se lo inculcaron y con ellos compartió, incluso, entrenamientos. Hoy ella comparte entrenamientos y competencias con su hija menor.



¿Cuándo y qué deporte fue el primero que arrancaste a practicar?

Soy deportista desde que tengo uso de razón gracias a la influencia de mamá y papá. Ambos eran profesores de educación física, así que en casa no quedaba otra que estar envuelta entre “cosas de deportes”. De chica aprendí a nadar, correr, jugar al tenis, voleibol, basquetbol y pelota al cesto (en aquel momento). A los 14 años, aproximadamente, mi papá me preparó una bici y corrí mi primera carrera. Me entusiasme mucho y de ahí en más, jamás me baje de la “bici”.



¿Qué barreras debiste afrontar?

Siempre hice deporte, es mi estilo de vida. De adolescente, con mi hermana pedaleábamos, éramos muy pocas mujeres en el ciclismo, y eso no “gustaba” mucho. Siempre entrené con varones y, también se veía “raro”, eso fue hace 40 años atrás. Pero la verdad que no lo sentí como barrera, lo tomé como desafío.



CATALINA INGARAMO



Catalina, tiene 20 años y cursa el tercer año de Medicina en la Universidad Nacional de Rosario. Forma parte de un grupo de entrenamiento de Triatlón en la ciudad de Rosario (SDG Team) y este año lo inició con grandes logros; primer puesto en la general damas en el Triatlón Internacional de La Paz y primer puesto (categoría 18-24) en el Ironman 51.50.



¿Qué te impulsó a competir en un triatlón?

Siempre me gustó entrenar y proponerme objetivos constantemente. Además, vi durante años a mi mamá, Susana Hauswirth, competir en triatlón y, cada vez más ese entorno era de mi agrado. Comencé a competir en carreras de calle y todo me fue llevando al triatlón.



¿Qué barreras debiste afrontar?

No lo llamaría “barrera”, pero si hay un factor que me costó un poco superar y canalizar. Fue el hecho de las expectativas que uno mismo se genera, o que piensa que otros le generan. Por eso hoy en día, solo me concentro en hacer lo mejor que yo pueda. Sé que si estoy siendo mi mejor versión los resultados van a ser buenos.



CANDELA GENTINETTA



La rafaelina de 20 años, Candela Gentinetta, de profesión basquetbolista cerró un 2021 excelente. A su corta edad ha alcanzado muchos méritos deportivos, entre ellos cabe destacar los del último año, el bicampeonato de la Liga Nacional de Básquet Femenino con Berazategui y, además, el bronce con la Selección Argentina en la modalidad 3×3 de los Juegos Panamericanos Junior. Asimismo, estudia medicina en la UBA.

Recientemente, se sumó a las ligas de “Sport Lisboa e Benfica”, de Portugal. Un nuevo desafío en Europa que seguro podrá afrontar con su talento y trabajo.



¿Qué te impulsó a practicar el deporte?

En mi familia siempre se practicó, pero comencé por iniciativa propia. Lo practicaba en el colegio, en educación física, y me gustó mucho. Así que les comenté a mis padres que deseaba empezar.



¿Las mujeres se encuentran con más desafíos en el mundo deportivo?

Si, nos cuesta mucho más estar en la élite del deporte, al menos es el caso del básquet. Nuestros recursos, salarios, ligas y cantidad de equipos que se presentan son inferiores que las del masculino. Sumado a que la publicidad, marketing, sponsors no se centran en nosotras.



NATALIA VERA



Natalia Vera es de Beltrán, Santiago del Estero, desde los 17 años vive en Rafaela (hoy tiene 22 años). Su domicilio se encuentra en el Club Ciclista, donde además entrena. Es deportista de alto rendimiento (ciclismo en pista). En su haber cuenta con 3 medallas de oro, 2 de plata, 4 de bronce; incluso alcanzó dos nuevos récords nacionales en 200 metros tiempo y en 500 metros detenido. Asimismo, se da tiempo para sus estudios universitarios.



¿Qué te impulsó a practicar ciclismo?

Lo que me impulso a practicar ciclismo fue la posibilidad de poder competir y conocer el mundo haciendo algo que me apasiona y disfruto compartir.



¿Qué barreras debiste afrontar?

Una barrera notoria del entorno se ve reflejada en las grandes competencias, como vueltas o tour, por la desigualdad que hay en la importancia que le dan ya sea a la organización, la transmisión en redes o el apoyo del público a la categoría femenina diferenciada de la masculina. Este es un deporte de riesgo y sufrido, en el que hay que abrirse camino entre los estereotipos.

MARIANELA GAUNA



Marianela Gauna tiene 23 años, estudia tecnicatura de entrenamiento deportivo en la UNRaf, y juega en dos disciplinas distintas, fútbol femenino en Atlético de Rafaela y básquet femenino en Ben Hur.

En ambos deportes alcanzó grandes logros. Algunos de sus méritos en básquet fueron: ser convocada a la selección rafaelina y salir campeona, en el año 2017 con el Club estuvieron entre los 4 equipos mejores del país, el año pasado fueron campeonas de la Liga Local. En cuanto al fútbol, en el 2021 se consagraron campeonas del torneo apertura y luego consiguieron el logro absoluto tras ganarle la final a Sportivo Norte.



¿Qué te impulsó a practicar esos deportes?

Con respecto a básquet, estaba en un torneo inter escolar de handball y uno de los profesores que organizaba era director técnico en Ben Hur. Él me llamó para invitarme a probarme para jugar al básquet porque veía que yo tenía condiciones para ello.

Fútbol siempre lo practiqué, jugaba en los campitos con mis amigos hasta que se dio una oportunidad, La Redó lanzó el torneo Lady FC y con un grupo de amigas armamos un equipo.



¿Qué barreras debiste afrontar? ¿A las mujeres se les presentan más desafíos?

No fue tan difícil afrontar las barreras, es necesario que se le dé la misma importancia al fútbol femenino como al masculino.

En el año 2019, cuando salieron las ternas de la fiesta del deporte, el fútbol femenino no estaba mencionado. El año pasado, la fiesta del deporte tuvo su terna para el fútbol femenino, y se resolvió la falla que hubo.

Soy de la nueva generación, sé que esta lucha viene desde hace muchos años. Hoy ya hay un camino hecho y la lucha por nuestros derechos es más fuerte.



GISELA TRUCCO



Gisela Trucco tiene 34 años de edad, es profesora de educación física y ha sido protagonista de un hecho histórico, es la primera mujer que integró una terna arbitral de un partido de fútbol masculino de primera división. Además, en 2020 ingresó a FIFA como árbitra asistente internacional, primera mujer del interior del país que lo logra.



¿Qué te impulsó a dedicarte al arbitraje?

Mi papá me impulsó a dedicarme al arbitraje. Él fue un consejero y mi guía para tomar la decisión de ser arbitro. Siempre en nuestras charlas me decía que haga el curso de árbitro porque en un futuro se iban a necesitar mujeres para dirigir, que el fútbol iba a crecer y a desarrollarse y que tenía condiciones físicas.



¿Las mujeres se encuentran con más desafíos en el mundo del fútbol?

Creo que las mujeres de por sí, en todo ámbito de la vida, siempre tenemos que demostrar un poquito más. Pero esto tiene algo positivo nos desafía constantemente a dar lo mejor. La mujer fue ocupando espacios que antes eran impensados en la sociedad, poniéndonos a la par de los hombres.