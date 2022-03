El Presupuesto provincial está más cerca de ser ley

Los ministros de Economía, Walter Agosto, de Gestión Pública, Marcos Corach y de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, recibieron ayer a diputados provinciales que integran las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Luego del encuentro, llevado a cabo en el despacho del ministro de Economía en el primer piso de Casa de Gobierno, Agosto señaló: "Fue una buena reunión en la que trabajamos sobre dos ejes, un esquema de modificaciones, que había tenido un principio de conversación en diciembre y otras que estaremos analizando mañana (por hoy), y se planteó el tema de continuar avanzando con el financiamiento a algunos programas municipales. La idea es que el día jueves sea tratado".

"La legislatura tiene la intención de avanzar en el presupuesto, las modificaciones van a tener la consulta al Senado para establecer una actividad coordinada", finalizó el ministro.

Asimismo, Agosto señaló que "el compromiso que asumimos es poner al día las obras del Plan Incluir, pero le comentamos a los diputados que a veces la modalidad del programa no permite hacer esa cronología de manera tan estricta porque no hay dos situaciones iguales, cada municipio tiene una situación particular, un proyecto diferente, algunos tienen rendiciones pendientes y por lo tanto no se puede hacer la segunda transferencia, pero nuestro espíritu es ese, avanzar en las cosas que quedaron pendientes".

Para finalizar, agregó: "Cuando dialogamos en diciembre acordamos incrementar en 2 mil millones de pesos más, es decir de los 4 mil que estaban en el presupuesto original, llevarlo a 6 mil, eso fue concedido por el gobierno en aquel momento y finalmente si la ley se aprueba el Plan Incluir va a tener un incremento del 50%".



LA OTRA MIRADA

Joaquín Blanco, Clara García y otros diputados y diputadas del bloque Socialista que participaron de la reunión con los representantes del Gobierno de Santa Fe para avanzar en el Presupuesto 2022 hicieron un balance favorable y destacaron los avances registrados. “Fue un encuentro positivo y en buenos términos. Se expresó la voluntad mayoritaria de la Cámara de avanzar para que la provincia cuente con esta herramienta”, manifestó Blanco.

“Hoy se planteó una nueva situación y, fundamentalmente, lo que surgió de la reunión fue la necesidad de saldar deudas respecto al Fondo de Obras Menores y del Plan Incluir con municipios y comunas”, contó el presidente del bloque socialista y remarcó el cambio de actitud del gobierno provincial respecto a diciembre y enero. “También se asumió el compromiso de atender la situación de la infraestructura social para la seguridad en las ciudades de Rosario y Santa Fe y sus áreas metropolitanas”, agregó.

“Siempre que hubo diálogo, hubo buenos resultados”, destacó Clara García. “Lo vimos en diciembre con dos leyes muy importantes como la de Emergencia en Seguridad y la Tributaria. Ojalá hubiésemos tenido una instancia similar para el Presupuesto”, añadió la diputada. “Tenemos que priorizar a los municipios y comunas que son los que pusieron la cara en estos dos años de pandemia. Son los que atienden a la gente y los que más espalda necesitan para seguir sobrellevando esta realidad. Hicimos un planteo detallado de varios artículos para evitar discrecionalidades y no vulnerar su autonomía”, dijo.

“En un momento muy complejo de la Argentina, donde no hay presupuesto a nivel nacional, Santa Fe debe dar un signo de madurez y encontrar una síntesis política en el marco del diálogo, un gesto de certidumbre a los actores económicos y sociales”, expuso Blanco.

“El Gobierno se comprometió a avanzar con una comisión técnica sobre la modificación en los distintos artículos; en dialogar con los intendentes de las áreas metropolitanas de Rosario y Santa Fe para terminar de acordar los términos sobre la propuesta para la infraestructura social; e incluir un cronograma certero por los pagos para municipios y comunas por Obras Menores”, destacó el legislador. “Nos vamos con la expectativa de que en las próximas 48 horas podamos avanzar en lo que falta”, finalizó.

De la reunión también estuvieron presentes los diputados y diputadas Gisel Mahmud, Lorena Ulieldin y Nicolás Aimar, además de los representantes de los demás bloques y del gobierno provincial.