Se concretará un nuevo tramo que unirá Angélica-Sunchales

Este lunes, en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, se anunció del llamado a licitación para la construcción de la autopista de la Ruta 34, en el sector comprendido entre Rafaela (R13) - Ataliva, el tramo faltante para una comunicación directa entre Angélica - Sunchales. Participaron del encuentro, el gobernador Omar Perotti, el intendente Luis Castellano, el senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, y el jefe del 7º Distrito de Vialidad Nacional, Fabio Sánchez.

“Inexplicablemente, el Gobierno anterior dejó librado a que quedáramos con la ruta y el carril existente. Las explicaciones pueden ser muchas. La realidad es que desapareció del presupuesto y hubo que ponerse a trabajar para que Vialidad Nacional pudiese incorporar una licitación para este llamado”, indicó Perotti. “En la última oportunidad estuvo el ministro Katopodis, en la habilitación del ingreso a la localidad de Susana, el desvío a Villa San José. Sobre ese puente, le planteamos al Ministro la necesidad y él asumió públicamente el compromiso de acompañarnos en esta obra. Ahora queda ratificado”, enfatizó el mandatario provincial. “Es por ello que el 15 de marzo se licitará ese tramo con un presupuesto de 7 mil millones de pesos, el cual nos va a permitir, en la salida de la variante, unir el tramo con Ataliva y dejar prácticamente resuelta la conexión de Angélica hasta Sunchales”, explicó el Gobernador. Asimismo, “se encuentran resultas las obras complementarias para trabajar en el acceso a la ciudad de Sunchales. Es decir, que vamos a tener no solo el ritmo de obra para la culminación el ingreso a Sunchales y la variante, sino que también, la posibilidad concreta de que el día 15 de marzo se realice la licitación que permita unir este tramo de la Ruta 34, definitivamente convertida en una autopista”, finalizó Perotti.



UNA OBRA ESTRATEGICA

Por su parte, el intendente Luis Castellano aseguró: “La autopista es una obra estratégica, no solo de seguridad vial, sino que para nosotros es la autopista de la producción porque vincula a la ciudad y a los alrededores con los sectores productivos, tanto industriales como comerciales y agropecuarios”. “La idea siempre fue llegar completamente con la autopista a la ciudad de Sunchales. Hubo un tramo que en el Gobierno anterior sacó y quedó como una deuda para que se pueda terminar”. “Para nosotros es sumamente auspicioso al igual que para la región. Estamos no solo agradecidos, sino orgullosos de que podamos avanzar en una obra tan importante como esta”, cerró el mandatario local.



UN ANTES Y UN DESPUES

A su turno, el senador Alcides Calvo, remarcó: “Creo que es un momento muy importante para Rafaela y también para la región. Esto es fruto de la gestión. Es una obra estratégica para más de 200 mil personas que beneficia no solo a Rafaela, sino a todo el arco institucional de Sunchales. Quiero poner en valor la gestión del gobernador Omar Perotti, junto a la de los funcionarios que lo acompañaron, ya que se tuvieron que recorrer varias provincias para que los casi 60 kilómetros de autopista sean una realidad”. “No fue fácil. Hubo muchos inconvenientes, muchas reuniones con presidentes comunales, con productores para solucionar varios temas, autorizaciones de paso, entre tantos. Con voluntad, con gestión, se consiguen estas verdaderas obras estratégicas. Esto será un antes y un después. Más de 30 localidades podrán utilizar estos 60 kilómetros que nos van a vincular hasta Buenos Aires. La comunidad debe tomar noción del valor de esta obra”.



15 DE MARZO SE LICITARA

Finalmente, Fabio Sánchez explicó que en la actualidad, “las licitaciones de Vialidad no se hacen con sobre, sino que se utiliza un sistema digital. El 15 de marzo, en el Boletín Oficial de la Provincia, se publicará la licitación del nuevo tramo de la Autopista de la Ruta 34 que unirá Angélica-Sunchales. En tanto que a fines de abril se producirá la apertura de dicha licitación, la cual también será de forma digital”. La obra abarcará 16 kilómetros, bajo un presupuesto cercano a los $7.000 millones. Esta nueva inversión del Estado nacional se suma a los dos tramos en ejecución entre la Ruta Nacional 19 (Angélica) y Rafaela (con su Variante Oeste), y desde Ruta Provincial 13 (Ataliva) a Sunchales. El proyecto comprenderá la duplicación de la calzada existente sobre 16 kilómetros, con nuevos puentes (dos por mano) en los arroyos Calaveras y Penquitas, con dimensiones de paso de agua ampliadas. Asimismo, se construirá un intercambiador en el acceso a Lehmann, y en especial un distribuidor de tránsito a distinto nivel en el cruce de Ruta Nacional 34 con la Ruta Provincial 13, en proximidades de Ataliva. En el trayecto se incorporará un retorno entre Lehmann y Ataliva, con dos puentes nuevos para preservar la zona ferroviaria y evitar el paso a nivel cercano al cruce con la ruta provincial a San Cristóbal. Además, se readecuará la mano existente, con la repavimentación de la calzada y de las banquinas.