Se firmó un Acta Compromiso para la cesión del “Predio de la Flor”

“Para nosotros, como gobierno provincial, poder contar con esta infraestructura nos facilita enormemente la inversión, porque partimos de un terreno muy bien ubicado y que nos satisface a todos. Por eso el compromiso que estamos asumiendo es el de los recursos para la construcción del poder judicial, del Concejo Municipal y de infraestructura donde la provincia también pueda optimizar dependencias y oficinas que hoy tiene en múltiples ubicaciones en Rafaela”, explicó el gobernador Omar Perotti en la firma del Acta Compromiso para la cesión del “Predio de la Flor” por parte del Ejecutivo rafaelino.

En el acto realizado en el Salón Verde, estuvieron presentes el intendente Luis Castellano; el presidente del Concejo, Germán Bottero; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez; el Ministro de dicha Corte, Eduardo Spuler; el secretario de Justicia de la Provincia, Gabriel Somaglia; el senador Alcides Calvo; la presidenta del Colegio de Abogados Distrito Rafaela, Mabel Eusebio; y los integrantes del bloque Justicialistas Brenda Vimo, Valeria Soltermamm, Juan Senn y Martín Racca; entre otros.



INTERESES COMUNES

Antes de firmar el Acta Compromiso, el intendente Luis Castellano explicó que “esta es una convocatoria que nos hace conjugar varios intereses comunes, de distintos poderes del Estado. Siempre hemos tenido la intención de pensar algo en ese predio, en ese terreno municipal que está en una de las mejores esquinas de nuestra ciudad y que se verá mucho mejor cuando dejen de pasar esos camiones que desviarán por la Variante Rafaela.” “Siempre ha sido un activo del Municipio subutilizado, porque lo que ahí hacemos son los exámenes prácticos para la obtención del carnet de conducir. Nunca tuvimos, ni tenemos las espaldas suficientes para hacer un predio propio. Siempre lo cuidamos porque tiene un valor estratégico”. “Dialogando con el Gobernador, con Rafael Gutiérrez, con Germán Bottero, y apareció esta propuesta y necesidad que tiene la Justicia de centralizar su lugar de atención. Los Tribunales es un edificio que ha quedado obsoleto para las necesidades que ese ámbito tiene hoy. Se ha hecho en otras ciudades y ahí apareció la primera necesidad”, afirmó el Intendente.

Asimismo, detalló que “la segunda es la del Concejo. Hemos charlado muchas veces con los concejales sobre la necesidad de sacar al Concejo Municipal del sexto piso, trasladarlo a un lugar más accesible, tal vez ganar ese lugar para el edificio municipal y que la ciudadanía tenga acceso al Poder Legislativo de una manera más ágil. También está la necesidad del Ejecutivo local y provincial, ya que hay muchas dependencias que están alquiladas y eso genera confusión para el usuario y un gasto importante”. “En base a esas necesidades surgió esta propuesta de vincular a los tres poderes del Estado, y así ceder ese espacio de nuestra ciudad para que, no solo se haga un edificio con características arquitectónicas y urbanísticas acordes a ese espacio, sino, además, descomprimir la actividad que hoy tenemos en el Área Central. Esto es parte de la planificación que tenemos para nuestra ciudad”, agregó Luis Castellano.



AGRADECIMIENTO AL GOBERNADOR

Por su parte, Germán Bottero agradeció al Gobernador por la idea que ha planteado y destacó que “desde el Concejo acompañaremos la iniciativa. Es importante este momento, ya que comenzamos a pensar en un edificio institucional en un momento tan representativo y emblemático de la ciudad, en ese cruce de la Ruta 34 y bulevar Roca, en ese Predio de la Flor que tiene una real potencialidad como entrada a nuestra ciudad para el asiento de todos los poderes del Estado”.

“Es un proyecto importante. El Concejo Municipal viene funcionando históricamente en el sexto piso del edificio municipal. Tenemos un lugar que nos está quedando chico y que, quizás, no termina de diferenciarse del Municipio ante la gente”, añadió el Presidente del Concejo.



UNA DOBLE SATISFACCIÓN

Seguidamente, el Presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, sostuvo: “Hay una calle que se llama Nicolás Gutiérrez. Para mí es una doble satisfacción: como hijo de un rafaelino y como presidente de la Corte Suprema venir a acompañar esta idea del Gobernador que, cuando estábamos inaugurando una nueva sede para el Poder Judicial en San Cristóbal, me preguntó ¿Qué hacemos para Rafaela? Y desde ahí nos pusimos a trabajar. Esto es importante porque hay juzgados, parte del Ministerio Público y la Defensa repartidos por la ciudad. Esto permitirá un mejor acceso y calidad para la atención a la gente en el ámbito de la Justicia”. Para finalizar, el Gobernador resaltó que “los ciudadanos tendrán posibilidad de tener un pleno acceso a la justicia. Estamos generando un acuerdo donde el beneficio es para todos y es extensivo a toda la comunidad, la posibilidad de mejorar las prestaciones de justicia, que mejore el trabajo de cada uno de los magistrados, de los profesionales y le brinde a los ciudadanos la posibilidad de tener un pleno acceso a la justicia, nos parecía muy importante”. Y amplió “El recuerdo del Dr. Gutiérrez hace referencia a algo real que aconteció en la inauguración en San Cristóbal, donde el poder judicial fortalecía su infraestructura en la región, tenía en desarrollo un proyecto importante en Reconquista y nosotros, en Rafaela, veníamos teniendo hace tiempo el reclamo de mejoras en la infraestructura del edificio de los tribunales actuales. Así siguió este diálogo, de cómo encarábamos las ciudades de Casilda y Rafaela, y hoy podemos decir con satisfacción que las dos van a estar en marcha.

Como corolario, Omar Perotti, agradeció al Intendente y a Germán Bottero, como Presidente del Concejo y en nombre de él a todos los integrantes del Concejo “por analizar esta alternativa y por permitirnos llegar a este acuerdo que se materializará luego a través de las formalidades de las ordenanzas y de nuestros elementos jurídicos correspondientes asumiendo el cargo y con las partidas presupuestarias necesarias para comenzar la obra”.