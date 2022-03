Reclaman por una rápida cobertura de vacantes en la justicia civil y comercial

El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, convocó ayer por la tarde a una reunión a los representantes de los cinco Colegios de Abogados de la Provincia, a los fines de informar e intercambiar ideas sobre los proyectos en vigencia de las diferentes áreas que conforman la secretaría. En ese marco, se abordó la necesidad de cubrir vacantes de jueces en el sistema judicial de las distintas jurisdicciones, en especial de Rafaela y Reconquista.

Somaglia detalló que “es para poner en conocimiento de los diferentes servicios que la Secretaria brinda a la comunidad y que tiene vinculación directa con los abogados y la cobertura de las vacantes que existen en el Poder Judicial, temas que hacen al eje de un mejor acceso a la justicia”.

El funcionario anticipó que “en los próximos quince días se enviarán pliegos a la Legislatura para la cobertura de cargos de jueces y esperamos que esta vez tenga receptividad en el ámbito legislativo”. Consultado sobre pliegos que no prosperaron -entre ellos el del abogado rafaelino, Matías Colon-, el secretario de Justicia explicó que “no hubo cuestionamientos sobre los postulados, si hubo falta de entendimiento y lograr los consensos requeridos, que ha causado los perjuicios que hoy estamos viendo en la magistratura, sobre todo en Reconquista y Rafaela”.

Además destacó que “una muestra de ello, es que la provincia no tiene presupuesto todavía, la Legislatura santafesina pese a que recibió el presupuesto en tiempo y forma, no ha dado la sanción pretendida, y esa es una muestra de la falta de entendimiento, no falta diálogo, falta entendimiento”.

Somaglia agregó que en la reunión se informó “sobre la digitalización de todas las áreas de la Secretaria de Justicia y, especialmente, la vinculada a la actividad vinculada a la actividad inmobiliaria, como es el registro general de la propiedad”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, Andrés Abramovich, celebró iniciativa de Somaglia, de dialogar sobre los temas que tienen que ver con el quehacer judicial. “Nuestra principal preocupación radica en las distintas circunscripciones, la cobertura de las vacantes existentes, nosotros venimos luchando desde la Federación de los Colegios de Abogacía para que en aquellos juzgados donde no se encuentren cubierto con su titular, se pueda acceder a la designación definitiva, porque atrás de cada tribunal se encuentran los problemas de la gente, un juzgado que no tiene su titular, implica que la justicia no llega a tiempo y cuando no llega a tiempo, no es justicia”.

En este contexto, el Consejo de la Magistratura, informó detalladamente sobre los pliegos para enviar a la Legislatura Provincial para su tratamiento, pliegos para concluir en primera y segunda etapa, y los próximos concursos a realizarse, entre los que se encuentran 36 juzgados comunitarios de pequeñas causas.

Asimismo, se informaron los avances en el Registro de la Propiedad de la implementación de la Mesa única y Digital del Registro General de la Propiedad. Sistema informático que unifica las Mesas de entradas de Santa Fe y Rosario y permite Ingreso de Solicitudes digitales. Al mes de febrero 2022 se encuentra implementado y en total funcionamiento, el proceso de ingreso Único, traza interna del trámite y salida. El proceso de ingreso digital está en desarrollo como así también, la Digitalización de Declaratoria de Herederos del Registro General de la Propiedad, que agiliza el circuito de solicitud de inscripción entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Al mes de diciembre se encuentra implementado y pronto a utilizar.

Desde el Registro Civil se comunicó la elaboración de la plataforma digital para la solicitud Web de copias Actas de Nacimiento, Matrimonio, Defunciones y Uniones Convivenciales. Este nuevo sistema mejora sustancialmente el acceso de los ciudadanos a las mismas y se encuentra en funcionamiento desde diciembre 2020.

La digitalización puesta en marcha del Archivo del Registro Civil tiene por finalidad poner a disposición las más de 15 millones de actas que aún se encuentran resguardadas en papel. De esta manera y a través de la plataforma de solicitud web tanto profesionales como el público en general podrán tener acceso desde cualquier dispositivo electrónico.

Este organismo ha dispuesto para los Colegios de Abogados de las Circunscripciones de Santa Fe y Rosario de un plantel de 3 agentes en cada uno de ellos dispuestos para la atención al público desde los mismos Colegios profesionales. Servicios: solicitud y entrega de partidas y asesoramiento en general. Asimismo, se encuentra en tratativas un esquema de trabajo con El Colegio de Abogados de la 4ta. Circunscripción (Reconquista).

La Inspección General de Personas Jurídicas anunció a las autoridades de los Colegios de Abogados, las diversas herramientas para la gestión profesional, especialmente para la realización de trámites por vía digital, con el consiguiente ahorro de tiempo y de costos. Asimismo, destacó la importancia del re empadronamiento gratuito y digital de todas las personas jurídicas a fin de que el Estado cuente con información para un mejor acompañamiento de las organizaciones económicas y sociales. Informó también sobre el proyecto de ley que posibilitará eliminar la duplicidad en el trámite de constitución y reforma de las sociedades por acciones, concentrando en IGPJ tanto la fiscalización como el registro.

Un importante avance, es la finalización del proceso de digitalización de más de 30.000 legajos de personas jurídicas, que permitirá el acceso a la documentación por vía informática.

Desde el área de la Agencia de la Gestión de la Mediación, de la Subsecretaria de Acceso a la Justicia de Santa Fe la propuesta 2022 para el trabajo conjunto con los Colegios de Abogados esta dado en una doble línea, la primera es generar una mesa de trabajo colaborativa con una frecuencia de encuentros bimestrales con las áreas de Mediación de las 5 Circunscripciones para trabajar sobre temáticas relacionadas con la Mediación Prejudicial Obligatoria.

Y por otro lado, la celebración de Convenios específicos con los diferentes Colegios para brindar patrocinio letrado gratuito y capacitación en Mediación.

Desde el Centro de Asistencia Judicial, se recordó que en el año 2021 se celebró un Convenio de Colaboración mutua, por el cual los profesionales de la Consultoría Jurídica Gratuita del Colegio de Abogados de Santa Fe, formó parte activamente del denominado Dispositivo Territorial Integrador “SANTA FE + CERCA. La idea para el 2022 es replicarlo otras Jurisdicciones de la Provincia y que se concrete en Rosario, Reconquista, Venado Tuerto y Rafaela, llevando a los barrios y sectores postergados este servicio tan esencial como el de acceso a la justicia.

Participaron del encuentro el presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, Primera Circunscripción Judicial Santa Fe, Andrés Abramovich; el presidente y vicepresidenta del Colegio de Abogados de Rosario, Segunda Circunscripción Judicial Santa Fe, Lucas Galdeano y Valeria Arguello, respectivamente; la presidenta del Colegio de Abogados de Venado Tuerto, Tercera Circunscripción Judicial Santa Fe, Andrea Majul; la presidenta del Colegio de Abogados de Reconquista, Cuarta Circunscripción Judicial Santa Fe, Patricia Virili; la presidenta del Colegio de Abogados de Rafaela, Quinta Circunscripción Judicial Santa Fe, Mabel Eusebio; el subsecretario de Registros, Francisco Dallo; el subsecretario de Acceso a la Justicia, Franco Stampone y la directora IGPJ, María Victoria Stratta entre otros.