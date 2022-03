Sin convocatoria, comienza un nuevo paro de 48 horas

"Profundo malestar en la docencia santafesina", dice el comunicado difundido este lunes por la comisión directiva de AMSAFE provincial, el sindicato que nuclea a maestros y maestras de las escuelas públicas de Santa Fe. Es que tras el cuarto intermedio del viernes pasado, esperaban ser convocados este lunes a un encuentro con la provincia para recibir una nueva oferta salarial superadora de la que fue rechazada. Pero durante el fin de semana, no existieron contactos informales con funcionarios provinciales. De todos modos, se especula que el posible nuevo encuentro se produciría entre el próximo jueves y viernes. Mientras tanto, desde hoy se comenzará con otra medida de fuerza por 48 horas.

"Claramente esperábamos ser llamados hoy -por ayer-, porque entendíamos que tenía que haber una convocatoria después del cuarto intermedio. Pero al final no la hubo", dijo a La Capital Roque Jaimes, secretario gremial de AMSAFE. "Vamos a avanzar con el paro de mañana -por hoy-, que coincide con el paro internacional de mujeres, y el miércoles además hay un acto en Santa Fe frente al Ministerio de Educación. Y si no hay una nueva convocatoria habrá una asamblea para definir los pasos a seguir", adelantó Jaimes.

Precisamente, los docentes nucleados en AMSAFE preparan una concentración masiva frente al Ministerio de Educación. La convocatoria es para este miércoles, a las 10, en el marco del segundo día del paro de 48 horas que realizan esta semana. Se espera que desde todos los departamentos de la provincia lleguen maestros a la capital provincial para pedir una mejor oferta de aumento salarial.



LA OFERTA SALARIAL

La semana pasada los docentes de la provincia realizaron un primer paro de 48 horas en rechazo a la propuesta de la provincia, que ofreció un 41,7% de aumento a pagar en cuatro cuotas: la primera del 17,5% en marzo, y las tres restantes del 8,08%. Al no haber una mejora, los sindicatos del magisterio provincial ratificaron la nueva medida de fuerza lanzada para hoy y mañana. Respecto de la oferta salarial, el dirigente dijo que el gremio entiende que la propuesta debe ser mejorada, tanto en un aumento en el porcentaje como en un acortamiento en los tramos de pago. En la mañana de este lunes, el ministro de Trabajo santafesino, Juan Manuel Pusineri, dijo que "el compromiso de mejorar la propuesta lo tenemos, pero no vamos a mejorar a cualquier costo", y que en caso de no ser aceptada la nueva oferta avanzarán en una medida unilateral.



EL COMUNICADO

"A pesar de lo que el mismo gobierno dejó trascender sobre la convocatoria a reunión para el día lunes, Amsafe informa que no ha recibido ninguna convocatoria", dice el comunicado del sindicato, a la vez que pide a la provincia "que tome con seriedad la negociación paritaria". El gremio apuntó además que "a casi un mes de iniciadas las reuniones, el gobierno no ha hecho una nueva propuesta salarial" y que "avanza en declaraciones mediáticas que nada tienen que ver con sostener la negociación paritaria".



EL RESTO, SIN PAROS

Cabe recordar que tanto UPCN y ATE como los gremios representativos del sector de la salud y municipales, también rechazaron la oferta del gobierno por considerarla insuficiente. Pero a diferencia del sector docente, decidieron seguir conversando sin llevar a cabo medidas de fuerza. No obstante, en el marco de las negociaciones paritarias que se están llevando adelante, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia Juan Manuel Pusineri informó que se ha convocado para este martes 8 de marzo a los gremios que representan a los trabajadores de la administración central, quienes fueron citados a las 12 hs en dependencias del Ministerio de Economía, en el primer piso de la Casa de Gobierno. Posteriormente, a las 13hs, el ministro Pusineri ofrecerá una conferencia de prensa en el Hall Central de la casa gris.