Encuentro de Mesas territoriales educativas

TACURAL. - Con inocultable satisfacción desde la Comuna local fue destacada una actividad que tuvo como epicentro esta localidad. En tal sentido se puso de relieve que la localidad fue sede de un encuentro de gran importancia que convocó a once localidades de la zona. Se desarrollaron las mesas territoriales educativas.

El presidente comunal, Adrián Sola, estuvo acompañado por el senador por nuestro Departamento, Alcides Calvo, por la secretaria de Gestión Territorial de Educación de Santa Fe, Rosario Cristiani, y el responsable de la Regional de Educación de Rafaela, Gerardo Cardoni.

Primeramente la autoridades dejaron inaugurado el ciclo lectivo en la escuela Joaquín V González trasladándose, posteriormente, al encuentro convocado en el salón de fiestas Coco´s. La realización contó con más de 80 personas, donde se encontraban presidentes comunales, supervisores, directores de establecimientos educativos, psicoterapeutas, alumnos, etc, etc.

Se dividieron en cuatro grupos de trabajo que se integraban acorde a los niveles educativos, y en los que se trabajó sobre las fortalezas y debilidades del sistema educativo. Es un hecho que todos coincidieron en generar una mejora sustancial del sistema respondiendo a las expectativas del gobernador Perotti que puja para que todas las chicas y chicos estén en las escuelas.

Luego se hizo una reseña sobre las acciones que se vienen desarrollando en Educación el gobierno provincial, como el boleto educativo, ley de conectividad, etc. Se destacó que Tacural no tiene deserción educativa en el traspaso de alumnos que culminaron con el ciclo de primaria y se inscribieron en el nivel secundario.

El boleto educativo es un ejemplo como se está ejecutando en nuestra comunidad y fue reflejado por las autoridades.

Adrián Sola agradeció la presencia de todas las autoridades que fueron también agasajadas por un excelente desayuno realizado por integrantes de la comisión de cultura local.

Sola se mostró conmovido y cerró su discurso diciendo que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo y crecimiento de todo ser humano.