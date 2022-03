Hoy, asueto para mujeres

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El Municipio se adhiere al Día Internacional de la Mujer.El Departamento Ejecutivo Municipal, por medio del decreto N° 3096/22, resuelve adherir a la destacada conmemoración y a las reivindicaciones del movimiento de mujeres, disponiendo desobligar de sus tareas habituales a todas las agentes mujeres de la Administración Pública Municipal, con excepción de aquellas afectadas a garantizar los servicios esenciales.Por tal motivo habrá ausencia de personal en distintas áreas, lo que hará que no todas se desarrollen con normalidad. Las mismas regresarán al funcionamiento habitual el miércoles 9.Hoy, martes 8 de marzo, las actividades funcionarán de la siguiente manera:En el Edificio Municipal (ingreso por 25 de Mayo).Estarán en funciones, Mesa de Entrada (recepción de notas, facturas de proveedores y consultas), Gestión de Cobranzas, sector de cajas de Contaduría (para pagos y cobros) y Área de Obras.No habrá atención en Santa Fe Servicios y Assal. Mientras que el Área de Fiscalización funcionará sólo con ventanilla y atención restringida.En Punto Gob Ruta 280: No habrá atención.En el NIDO: Funcionarán los teléfonos de guardia de los servicios pero no habrá atención al público.En Punto Gob Terminal: IMV y equipo de vivienda funcionará normalmente.No habrá atención en Patentamiento y en Juzgado de faltas.Además, habrá actividad normal para Servicios públicos, Casa del emprendedor, Oficina de empleo, Cementerio y las líneas telefónicas 105, 147 y 427009.Mientras que no estarán en función el Liceo, Casa de la Cultura, y Jardines Maternales.Por el lado de los Centros de Salud: No habrá atención.