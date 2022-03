Sensaciones y sentimientos

ESCRITURA: COMIENZOS QUE PROMETEN



POR HUGO BORGNA

El lector atento ya habrá advertido que hemos hablado de la importancia y posibilidades del título en los escritos, y también del cierre, además de otros componentes del relato.

Tiene razón ese lector que estaba pensando algo así como: “seguramente pronto el autor hablará de los comienzos de los textos”, asumiendo también la obviedad de su importancia, por el “simple” hecho de que las palabras iniciales tienen el privilegio de hacerse oír primero.

Pero no por sentarse en el primer banco de la imaginada aula tienen menos obligación: deben obligadamente generar interés. Por eso iremos viendo como resolvieron esa cuestión los grandes.

Dice Cervantes: “En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme” y, con sabia inteligencia siembra una mayúscula duda: ¿Por qué no quiere acordarse?

“Un macizo edificio gris de solo 34 pisos. Sobre la entrada principal las palabras: Centro de incubación y acondicionamiento…” es el comienzo de la clásica novela de Aldous Huxley “Un mundo feliz”, donde, junto a una muy breve descripción física de un inmueble, deja sugerida la inquietante trama.

No podía Henry Miller iniciar más apropiadamente “Plexus”, novela cargada de intenso erotismo, que de este modo “Con su ajustado vestido persa y el turbante haciendo juego, estaba encantadora. Había llegado la primavera y se había echado unos guantes largos y una bella piel gris oscura, echada descuidadamente por el cuello llenito como una columna”.

Patricia Severín en “Solo de amor” entra directamente a la sala de estar del relato eludiendo el convencionalmente necesario: la puerta de entrada literaria. Dice: “Antes de morir mamacha me agregué con las primas. Por ese tiempo las primas ya eran grandes y cuatro”, informando con sugestiva síntesis los hechos que habitarán la novela.

Técnicamente el objetivo de las palabras iniciales se limita a la sola función de ser las que abren la puerta a los lectores, para que ingresen al ámbito de las acciones propias y detalles que constituyan el cuerpo de la obra. Pueden no determinar nada concreto porque su misión, haciendo que el lector continúe, ya está cumplida. Podrá desde ese punto describir personajes y mostrar los hechos que, partes del juego simultáneo, intentarán apasionar a los lectores. La lectura será el vínculo eficaz mediante sentidas historias que irán siendo contadas.

Como se vio con los ejemplos, ningún autor dejó pasar la oportunidad de hacer conexión con sus lectores. En todos los casos dejó, como al pasar, enigmas o informaciones intencionalmente incompletas, al estilo de lo que son las verdades a medias.

Es cierto que la frase inicial debe tener consistencia, o capacidad suficiente para sugerir, aunque si no conmovieran lo suficiente, de igual manera los autores tendrían el 99.99 % de texto restante para lograr, con ese convincente porcentaje, una interesante llegada al lector.

Se ha mencionado la palabra “novela”, pero ¿cuál es la situación en el caso del cuento? Queda prometido tomar ese tema en próximos contactos con los lectores.

Llegando al final del artículo que refiere al ámbito de los comienzos, queda una última consideración: ¿Haría el mismo efecto si en lugar de ocupar 3 o 4 líneas se utilizara una sola?

La respuesta está a cargo de nuestro Cortázar. Les dejamos la tarea, lectores, de reconocer el título de su emblemática novela, esa que comienza con una bien breve pregunta.

“¿Encontraría a La Maga?”