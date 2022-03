“El ganar nos genera seguridad”

No perder las convicciones. Eso trató de trasmitirles Rubén Darío Forestello a sus jugadores. Mantener un patrón, la idea de juego, apostar y sostenerla. Por eso, la victoria en el Monumental de Alberdi ante Gimnasia de Jujuy por 3 a 0 es más que importante para el ‘Yagui’, que metió su primer triunfo como DT de la Atlético de Rafaela en este segundo ciclo y un comienzo de temporada 2022 que lo tenía con apenas un punto en tres presentaciones. Si bien la Crema no fue una máquina, tuvo el control del partido y en el complemento sacó las diferencias necesarias para alcanzar su primera alegría.

“Fue un partido difícil, un rival que estaba bien parado pero entendimos que eran 90 minutos para ganarlo, los chicos no se desesperaron más allá de las necesidades y las urgencias que teníamos de sumar de a tres”, indicó Forestello en conferencia de prensa, y luego sumó: “Contentos, de alguna manera, ante un esfuerzo importante, hemos tenido la contundencia necesaria de local como para sentirnos seguros en la semana para trabajar y sabiendo que vamos a tener un duro rival el próximo fin de semana”.

Atlético fue de menor a mayor, y sobre el rendimiento del equipo, el entrenador analizó: “Nos faltan muchas cosas, primero que nada terminar de generar más confianza, es un grupo totalmente nuevo, nos a tocado un arranque duro; siempre uno tiene esperanzas de ganar o de empatar, y no nos tocó eso. No es la primera vez que me pasa, acá me a pasado como futbolista donde en la quinta fecha empecé a hacer un gol, me pasó como entrenador, pero siempre con ganas, esfuerzo como lo va a hacer el grupo, los objetivos se cumplen. Todo armado de plantel lleva tiempo, obvio que todos estábamos con la necesidad de ganar o empatar, contento porque cambian las emociones, la predisposición, nos genera seguridad a todos dentro del club, y esperemos hacer un gran partido el fin de semana, tratando de consolidar todo el esfuerzo que hicieron hoy (por el domingo)”.

Con el paso de las prácticas, los partidos, van apareciendo sociedades que se esperan, y mucho. Las modificaciones que planteó Forestello para enfrentar al Lobo jujeño dieron sus frutos, principalmente por el sector derecho, con Castillón y Lencina.

“Creo que son todos jugadores, que primero se están adaptando a la ciudad, a la idiosincrasia de la ciudad, están entendiendo como se maneja la gente en la calle, son todos jugadores nuevos. Tenemos la necesidad de encontrarnos como personas, las personalidades, la necesidad de encontrar esas duplas que se generar dentro del campo de juego, eso no es de un día para otro, algunos jugadores se están poniendo bien. Esperemos que agarremos una buena racha, hay jugadores, hay nombres, buenas personas, pero tenemos que formar un equipo. Quisieron venir a Atlético de Rafaela convencidos como soy yo como persona, como entrenador, pero también por lo que yo les cuento de esta ciudad hermosa”, contó Forestello.

Luego de un comienzo de temporada para el olvido, con dos derrotas y un empate, el DT apuntó: “La parte emocional en una victoria siempre hace bien, más en las condiciones en la cual estábamos. Hemos tenido esas dos derrotas de visitante que creo yo nos ganaron bien, a partir de ahí duele, te lastima, te genera cosas, necesitábamos esto”. Y sumó: “Ojala que nos acompañen los resultados, que ganemos seguridad desde esa parte emocional que se necesita a partir de un resultado y que tengamos el tiempo necesario como para conocernos todos y el día de mañana ser un equipo sólido. Hoy solamente hemos ganado, hemos mejorado, pero tenemos que pensar en el día sábado en jugar de la misma forma”.

Al ser consultado en dónde estuvo la clave para poder quedarse con la victoria, Forestello declaró: “Pienso que hay un rival por delante, que hay que trabajar, no se puede ganar un partido en 45 minutos, que no se puede derribar a nadie en 45 minutos, que se necesita hoy, con la paridad que hay en el fútbol argentino, entender que son 90 minutos de juego, entender que íbamos a tener necesidades y tal vez la ansiedad de nuestra gente nos iba a llevar a otro lado, agradecido, porque estuvieron tranquilos, empujaron, les dieron la tranquilidad necesaria. Y los goles llegaron cuando el partido era parejo, insinuábamos un poquito más nosotros, territorialmente, pero sabíamos que el desgaste iba a estar, ojala que volvamos a tener esa localía fuerte que tuvimos toda la vida y que cada vez que vengan a acá tengan la sensación que lo van a perder todo”.