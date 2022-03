Atlético volvió a las prácticas pensando en la visita a Flandria

Tras lo que fue la victoria del domingo ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy por 3 a 0 en el Monumental de barrio Alberdi, el plantel de Atlético de Rafaela volvió en la tarde de ayer a entrenarse en el predio Tito Bartomioli.

El grupo que comanda Rubén Darío Forestello logró su primera alegría luego de un comienzo con dos derrotas y un empate, y ahora piensa en mantenerse por la senda victoriosa y empezar a subir en la tabla de posiciones de la Primera Nacional.

Para que eso ocurra la Crema deberá ganar el próximo sábado en Jáuregui, donde visitará desde las 17hs a Flandria, en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 5.

Los que fueron titulares en el juego del domingo realizaron ejercicios regenerativos, mientras que el resto del grupo trabajó en espacios reducidos.

El plantel profesional albiceleste volverá a trabajar en la mañana de este martes, también en el Autódromo.



ASÍ VA LA PRÓXIMA FECHA

Jueves 10/03: 20:05 hs Villa Dálmine vs Atlanta (TyC Sports).Viernes 11/03:17: Riestra vs. Nueva Chicago.20: Estudiantes de Río Cuarto vs. Defensores de Belgrano.20:10 hs Belgrano vs San Martín de San Juan (TyC Sports). Sábado 12/03: 17 hs Almagro vs Tristán Suárez (TyC Sports).17: Flandria vs. Atlético de Rafaela.17: Deportivo Madryn vs. Brown de Adrogué.17: Quilmes vs. Sacachispas.19:05 hs Temperley vs Guillermo Brown (TyC Sports). 21:10 hs Almirante Brown vs Estudiantes (TyC Sports). 21.30 Güemes vs. San Telmo. Domingo 13/03: All Boys vs. Gimnasia y Esgrima.17: Gimnasia Jujuy vs. Santamarina de Tandil.17: Maipú vs. Instituto.17:05 hs Deportivo Morón vs Chacarita (TyC Sports). 19: Alvarado vs. San Martín de Tucumán. 20: Independiente Rivadavia vs. Mitre. Lunes 14/03: 19 hs Nueva Chicago vs Agropecuario (Directv Sports).Libre: Ferro Carril Oeste.