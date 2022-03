Cierre con empates

En la jornada de ayer se cerró la cuarta fecha de la Primera Nacional con tres empates. San Telmo y All Boys terminaron 1 a 1, Santamarina de Tandil y Almirante Brown igualaron 2 a 2 y en último turno, Ferro e Independiente Rivadavia de Mendoza terminaron 0 a 0.

El resto de la fecha: Viernes 4: Brown (A) 1 – Dep. Morón 0, Tristán Suárez 3 – Alvarado 3, San Martín (T) 2 – Estudiantes (RC) 0. Sábado 5: Atlanta 1 – Belgrano 1, Def. de Belgrano 1 – Dep. Madryn 2, Agropecuario 2 – Almagro 2, Instituto 2 – Nueva Chicago 1, Estudiantes (BA) 2 – Villa Dálmine 2. Domingo 6: Brown (PM) 1 – Flandria 0, Chacarita 2 – Temperley 2, Sacachispas 1 – Dep. Maipú 1, San Martín (SJ) 0 – Riestra 1, Atlético de Rafaela 3 – Gimnasia (J) 0, Chaco For Ever 0 – Güemes (SdE) 0, Mitre (SdE) 1 – Quilmes 3.