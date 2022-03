Cómo Mazzacane motivó a su equipo en Neuquén

La fecha neuquina del Turismo Carretera era esperada en cuanto a los trabajos que se realizarían en la zona de boxes, que serían determinantes a la hora del resultado final y vaya que lo fue para Gastón Mazzacane. «Yo tenía un gran auto desde la clasificación, gané mi serie, pero Agustín (Canapino) era muy rápido y se vio hasta la entrada a boxes. Ahí lo pude superar por el gran trabajo del equipo. Salí adelante, me mantuve. A partir de la vuelta 12 corrí con la sombra de Todino hasta la bandera a cuadros».

«Los motivé a los chicos del equipo con una gran parada en boxes mía en la Fórmula 1 en Indianápolis; Les dije ¨Miren esto¨. Fue increíble, hice 6,6 en ese momento, que obviamente no es lo mismo que ahora, pero fue muy rápido. En aquella carrera, Mazzacane no pudo finalizar el Gran Premio de Estados Unidos de 2000, ya que lo «traicionó el motor» de su Minardiy se recuerda por un momento en el que se mantuvo por delante de Mika Hakkinen “se encontró con un autito amarillo adelante y se sorprendió. Si se largaba a llover, él tenía que entrar de nuevo para cambiar gomas y yo seguía… era mí carrera”.