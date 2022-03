Concejo: la compra directa trabó la Comisión

El tema viene complicado porque desde el oficialismo se impulsa una flexibilización que le permita a actuar en caso de necesidad sin tener que apegarse al proceso fijado a la normativa, pero con la obligación de rendir cuentas detalladamente, mientras que la oposición no está dispuesta a conceder porque aduce que existen los mecanismos necesarios para hacerlo.

Desde hace bastante que la cuestión se viene discutiendo, como consecuencia que la pandemia, según argumentan los funcionarios municipales, hizo necesaria una mayor agilidad para realizar las compras frente a situaciones que no están contempladas en la norma y se presentan de imprevisto.

Lo que estuvo siempre en el centro del debate fue el artículo 48 de la Ordenanza, que, por ser muy abarcativo, se presta a confusión.

Ayer, la concejal Brenda Vimo informó el cambio que se impulsa desde el municipio, pero en el inciso “i” aparece la palabra seguridad y nuevamente aparecieron las objeciones de los opositores.

En ese inciso se determina que se podrá contratarse directamente, “cuando medien razones de seguridad sobre las personas o los bienes que deban ser atendidas de manera urgente y hubieran sido originados en casos fortuitos o de fuerza mayor.

Precisamente la interpretación del término seguridad y los casos en que puede aplicarse volvió a encender la polémica y no se pusieron de acuerdo, a pesar que se convocó de urgencia a la Directora de Compras de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, Noelia Chiappero, para que brinde precisiones.

También hubo algún reparo al inciso “l”, que autoriza la compra directa para “la reparación de vehículos, motores, máquinas y equipos, cuando resulte indispensable el desarme total o parcial de la unidad para determinar los trabajos necesarios a realizar” y el “m”, que hace lo propio con “insumos o repuestos originales de fábrica, servicios de mantenimiento de vehículos, máquinas o equipos, podrá contratarse directamente con el fabricante o su distribuidor oficial o con la firma proveedora del bien, como así también las reparaciones de vehículos cuando se realicen en concesionarias oficiales”.

Con el proyecto empantanado, la oposición tomó a su cargo la redacción del inciso en cuestión y seguramente terminará siendo votado por ostentar la mayoría.



CONTRAPUNTO

Lo que siguió en cuanto a intensidad de debate fue el Proyecto de Resolución del concejal Mársico solicitando al Ministerio de Seguridad de la Provincia que proceda a la inmediata concreción del Centro de Análisis y Operaciones Policiales (COP), dispuesto para nuestra, provocó el primer intercambio entre oficialismo y oposición.

El legislador del Frente Progresista recordó que en octubre de 2020 se anunciaron siete COP en diferentes ciudades santafesinas y uno de ellos era para Rafaela, pero “todavía no se tiene conocimiento sobre su instalación y funcionamiento”. Además, recordó que en Rosario las obras para concretarlo comenzaron en el mismo mes del anuncio y fue puesto en operaciones en abril del 2021.

“Me llama la atención que la semana pasada vino el Ministro de Seguridad (Jorge Lagna) y no haya hablado ni una palabra de esto. Si es una política que van a abandonar que lo digan y si lo van a seguir que lo hagan saber”, disparó el demócrata progresista.

Quien recogió el guante fue el justicialista Juan Senn, quien le preguntó si había consultado con las áreas de Seguridad local y Regional V y funcionarios provinciales si hubo avances con la instalación del COP, porque los datos que recabó indican lo contrario. Desde la Jefatura de Policía le señalaron que “ya se trabaja con información y operaciones y en breve se instalará físicamente”. Además le indicó que la semana anterior hubo gente de la empresa Motorola recorriendo las instalaciones de la GUR reconociendo el lugar. Fue por ello que le propuso dejar el proyecto en Comisión, mientras se recopila toda la información al respecto

Mársico se negó porque pretende contar con una respuesta oficial, postura que tuvo el apoyo de Leonardo Viotti quien consideró que “sería importante tener la palabra oficial y que el pedido sea formal”.

Finalmente, convino darle despacho y cambiar la redacción dejando de lado el pedido de “inmediata concreción” por un pedido de información para conocer el avance del COP



AUDITORIA EXTERNA

Con relación a la adjudicación de la auditoría externa a las cuentas municipales durante la pandemia, cuya realización se puso en duda luego de vencerse los plazos contemplados en el pliego licitatorio como consecuencia de alto costo de honorarios que fijó el único profesional que se presentó al concurso de precios, pero una reunión mantenida el viernes anterior con el oferente destrabó la situación y el concejo tratará la Resolución que autoriza la evaluación, el próximo jueves.

Vale recordar que auditoría tendrá por objetivo analizar los siguientes temas: Recursos Ingresados por aportes de la Nación y/o Provincia, Recursos Ingresados por Donaciones, Programas y/o Acciones presupuestadas que dejaron de ejecutarse o se sub-ejecutaron, Estructura de Gastos, Gastos en Recursos Humanos y Materiales y Subsidios, Fondos y/o Aportes destinados a diferentes Instituciones para solventar y atender la emergencia sanitaria, social y alimentaria derivadas de la Pandemia de COVID-19”.

Vale destacar que en el encuentro entre la Comisión de Seguimiento de auditorías se allanó el terreno al aceptar el contador Leonardo Chiavarini mantener los honorarios pretendidos en enero, cuando el Colegio de Ciencias Económicas que los fija y procedió a actualizar y justificar acabadamente todas las horas que necesitará para su labor.

Para prorrogar los plazos de la licitación y que no se caiga todo el proceso, el Ejecutivo envió un proyecto de Resolución para que se extienda el plazo y se adjudique la auditoría en la próxima sesión, pero deberán ser dos instrumentos: uno que modifique los plazos y otro que contenga la aceptación expresa del profesional que mantiene el costo de sus honorarios (deberá ingresar una nota con ese reconocimiento) y la adjudicación.

Se le dio despacho y el jueves se tratará el proyecto de resolución con las modificaciones que le realizará la secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia.



MINUTAS DE COMUNICACIÓN

Una nota ingresada por el Pastor Hugo Palota, de la Iglesia Evangélica Pentecostal “Jesucristo salva, sana y libera”, que también fue remitida al Intendente Luis Castellano, solicitando la cesión de uso del SUM del barrio Barranquitas, en total estado de abandono, por haber finalizado el contrato de alquiler del inmueble donde hasta el pasado año realizaban las celebraciones y no tener espacio para la actividad, se pasó a archivo y se tramitará el pedido al Ejecutivo.

También tuvo trámite favorable una iniciativa, autoría de Mársico, por la que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal evaluar la posibilidad de colocar una o más cámaras de seguridad, según lo estime conveniente en la Plaza de la Memoria (barrio Villa Podio)

En el lugar se registran permanentemente hechos de vandalismo, desmanes y ruidos molestos que alterar la tranquilidad de los vecinos y la colocación de estos dispositivos sería un principio de solución”, dijo el edil

Por otra minuta de comunicación del unipersonal bloque del Frente Progresista solicita al DEM varias intervenciones en el sector del barrio Monseñor Zazpe, comprendido entre las calles Joaquín V. González, Manera, Zaffetti, Padre Idelso Re y De la Coste.

Concretamente se pide inspección y control sobre quema de residuos concretamente al Norte calle Zaffetti, reforestación, recambio de luminarias y el retiro de los caballos que se ubican en diferentes lotes no edificados incluso en el sitio destinado a espacio público.

También por iniciativa de Mársico se solicitó al Ejecutivo que informe “las razones técnicas u otras si los hubiera por las cuales no se procede a autorizar a los particulares llevar adelante el procedimiento de urbanización o loteo del inmueble con una superficie de 12 hectáreas, ubicado entre las calles Santos Dumont, Luis Fanti y Bv. Roca, al oeste de la ciudad”, aunque la respuesta del bloque oficial es que no existe un pedido formal y por escrito para que se pueda analizar su factibilidad, por lo que quedó en Comisión.

Igualmente, mediante otra minuta, el demócrata progresista le solicita al DEM que “proceda a intervenir en calle Garibaldi entre Río de Janeiro y Santos Vega (barrio Villa del Parque), a los fines de determinar si corresponde establecer un solo sentido de circulación; que se permita el estacionamiento de una sola mano, o cualquier otra medida que tienda a evitar potenciales accidentes u obstrucción en el tránsito, sobre todo por están frente a un establecimiento educativo”, iniciativa que tuvo despacho.

Finalmente, otra minuta de comunicación de Mársico se hace eco del reclamo de vecinos del loteo Giménez (calle 500 millas entre los barrios Martín Fierro y Güemes) para que se reanude el servicio de riego.