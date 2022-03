Aviano: “No tenemos ninguna voluntad contraria a la instalación de La Anónima”

Ante la nota publicada este domingo por La Opinión, en la que el gerente de La Anónima, Mariano Cabral, sostiene que la empresa siguió para su habilitación las ordenanzas y disposiciones de la municipalidad de Sunchales, que no está adherida a la normativa provincial que rige para las grandes superficies comerciales (Ley N°12.069), el funcionario replicó que desde mitad del año anterior tanto el municipio como la empresa estaban en conocimiento que la referida Ley es de aplicación obligatoria para todas las ciudades estén o no adheridas, pero optaron por seguir adelante.

Vale recordar que el 1° de diciembre pasado, La Anónima abrió sus puertas con 47 empleados, pero el 1° de febrero tuvo que cesar su actividad.

En el artículo de marras, Cabal comenta que “durante el segundo semestre del año 2020 trabajamos en todo lo referente a la presentación de informes en el municipio local; en enero del 2021 obtuvimos la factibilidad de construcción y de inmediato se inició con la obra”.

"Se respetó todo lo referente a ordenanzas locales, m2, incorporación del personal que sea de la ciudad, mejoras en la vía pública en la proximidad del supermercado, etc, etc”,

A mediados de noviembre de 2021, ya contaban con 47 empleados contratados y anunciaron que el 2 de diciembre se produciría la apertura al público. "En esta fecha -reconoció Cabal- el Ministerio de Producción notifica a la empresa de una denuncia presentada por dos comercios de la ciudad (del mismo rubro), y nos convoca a una reunión en la ciudad de Santa fe para el día 24 de noviembre” y el propio Juan Marcos Aviano les comunicó que “según su criterio para la radicación del supermercado se debía tramitar el certificado de factibilidad en el marco de la Ley de Grandes superficies a pesar de que la ciudad de Sunchales no estaba adherida a dicha norma y por consiguiente nunca fuimos notificados de este requisito”.

"El 30 de noviembre la Municipalidad de Sunchales extendió el certificado de habilitación comercial y nos otorga el número de DREI al local comercial”, recordó el gerente.



OBLIGACIÓN DE

ADHERIR A LA LEY

Estas apreciaciones provocaron que Aviano salga a expresar la postura del Gobierno provincial y le atribuya plenas responsabilidades por el mal manejo del proceso al Municipio y a la empresa.

“Desde un primer momento de nuestra gestión dejamos en claro nuestra posición respecto de la Ley 12.069, de superficies comerciales. Y en estos no dudamos: para nosotros no tiene que haber adhesión de los Municipios. Hay una invitación a la adhesión, pero es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio provincial en lo que atañe al grado de concentración que puede generar un emprendimiento de este tipo cuando se instala en una ciudad” sostuvo el funcionario.

Y continuó: “fueron avanzando los meses, y, en junio de 2021, ante la noticia de que La Anónima estaba construyendo a partir de todos los trámites que venía haciendo con la Municipalidad, nosotros le hicimos llegar a la Municipalidad de Sunchales, y a otras 14 ciudades de la provincia en las que había noticias o expedientes iniciados sobre posibles instalaciones comerciales de este tipo, una nota mía con un dictamen donde se les recordaba que previa a la habilitación definitiva de esas superficies se debía contar con el certificado de factibilidad, que expresa que ese emprendimiento no va a provocar concentración económica y un impacto negativo sobre la ciudad. Pero nunca, en el transcurso de los meses siguientes, ingresó ese expediente de la Municipalidad de Sunchales”.

“Poco después -siguió narrando Aviano- tuvimos un requerimiento de un grupo de comerciantes de esa ciudad preguntándonos por qué no se estaba cumpliendo con la Ley en el caso de La Anónima de Sunchales. Fue así que iniciamos de manera inédita en la provincia una instancia conciliatoria con todas las partes y la Municipalidad ratificó que al no estar adheridos no debían hacer el trámite, desconociendo lo que le habíamos aclarado en junio. Por su parte, la empresa argumentó que hicieron lo que les dijo la Municipalidad, algo muy raro porque están en otras ciudades de la provincia y poseen los suficientes recursos humanos y económicos para saber con lo que tiene que cumplir como normativa. Así que le volvimos a manifestar que hagan la tramitación correspondiente”.

Luego el secretario de Comercio Interior reveló que a pesar de esa instrucción, “La Anónima igualmente decidió abrir sus puertas”.



MUNICIPIO, PRINCIPAL

RESPONSABLE

“Por esa misma fecha, tuvimos otro encuentro y la Municipalidad se allana y nos termina dando la razón e inicia formalmente el trámite para que nosotros le extendamos la factibilidad. Presentaron toda la documentación que le indicamos, nosotros evaluamos la parte que nos correspondía y el resto la remitimos al ministerio de Medio Ambiente. Todo esto derivó en una catarata de requerimientos y solicitudes de esa cartera a la empresa, que se fueron cumplimentando y los cuales concluyeron el viernes de la semana pasada”, apuntó.

De todas maneras, el funcionario explicó que “el 1° de febrero, con la clausura, cumplimos con lo que establece la Ley porque abrieron sin tener el certificado de factibilidad provincial lo que constituye una falta grave. Además nos encontramos que no solo no cumplió con la Ley 12.069 sino que tampoco hizo ninguno de los trámites que la Ley de Medio ambiente por sí misma le exige a este tipo de emprendimientos económicos, como es tener la categorización para saber que tipo impacto genera en el entorno y en función de eso viene lo que se llama informe ambiental de cumplimiento que es todo lo que tiene que hacer La Anónima para mitigar cualquier efecto negativo sobre el medio ambiente. Por eso está muy bien lo que dice Cabral en la nota, ya que tuvieron que contratar un geólogo para determinar dónde van los desechos del supermercado. No habían hecho ni esto, ni trámites elementales para cumplir con la normativa ambiental en la provincia”.

“El certificado o dictamen positivo que nos tiene que dar Medio Ambiente es previo a que nosotros emitimos la factibilidad y lo estamos esperando. Estimamos que esta semana Ambiente tiene que hacer la auditoría de todo lo que la empresa presentó el viernes, algo que debería ser a mitad de esta semana”, anticipó Aviano.

Asimismo, el secretario puso de relieve la predisposición de la dependencia a su cargo para resolver estas circunstancias. “Nosotros tenemos toda la voluntad, el trámite ha tenido mucha celeridad, algo que normalmente lleva 120 días, lo estamos haciendo en tiempo récord ante cada presentación de la empresa”, afirmó.

En el mismo sentido, puso énfasis en aclarar: “No tenemos ninguna animosidad ni voluntad contraria a la instalación de La Anónima sino que queremos que se cumpla lo que fija la Ley de superficies comerciales. Pero quiero marcar que la responsabilidad de La Anónima por no allanarse a lo que dice la normativa y aferrarse a lo que le dijo el Municipio, que es el principal responsable en toda esta situación por negligencia al no acatar la aplicación de la Ley. Se lo notificamos con anticipación y si hubieran iniciado el trámite en junio pasado, que luego se tuvo que hacer igual, hoy no estaríamos hablando de esto”.