Fernández afirmó que que "desprecia" al FMI

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El presidente Alberto Fernández aseguró que "nadie está feliz" con el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque negó que implique "un fuerte condicionamiento" a la política económica del Gobierno, al tiempo que reconoció que "desprecia" al organismo multilateral de crédito.

Al participar de un acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK) organizado por la Federación Argentina de Municipios (FAM) junto a concejalas e intendentas del peronismo en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el jefe de Estado señaló que pese a haber sido crítico de la gestión de Cristina Kirchner, "nunca" le cuestionó "su política de no endeudamiento".

"De Cristina, miren que he sido crítico, pero nunca le critiqué su política de no endeudamiento", dijo.

En este sentido, Fernández aclaró que "siempre" le elogió "que haya desendeudado" y que haya dejado "una de las deudas más bajas, del 18% del PBI".

"El día que habíamos acumulado reservas con Néstor Kirchner le pagamos al Fondo y le dijo que se fuera, que no queríamos verlo más", evocó.

En tanto, el mandatario desestimó las críticas de La Cámpora al acuerdo por el supuesto ajuste fiscal que traería aparejado, y al respecto afirmó que trabajó "dos años para que eso no pase".

También arremetió contra el ex presidente Mauricio Macri, de quien recordó que se había ufanado de tener la capacidad de arreglar con el FMI "en cinco minutos" de haber sido reelecto en 2019.

"Si hubiera seguido el consejo del que me decía 'esto se arregla en cinco minutos', nada de esto podría estar diciéndoles. Les estoy diciendo que la infraestructura va a seguir creciendo, que la educación no va a caer, que los jubilados seguirán en pie y que nadie va a doblegar nuestro deseo de seguir creciendo. Lo puedo hacer porque discutí durante dos años con ese mismo FMI que yo desprecio tanto como todos", comentó Fernández, en respuesta a las críticas de un sector del kirchnerismo a los resultados de las negociaciones.

Sobre la gestión de Macri, dijo que el ex presidente de Cambiemos "nos dejó un país absolutamente destruido, sin reservas, con altísima inflación y una deuda impagable".

Al dirigirse al público presente en el auditorio principal del CCK, explicó que el entendimiento con el organismo financiero internacional "tardó dos años porque ustedes me preocuparon más que los acreedores".



NO HABRÁ GIRA

El presidente Alberto Fernández postergó la gira que había programado por Medio Oriente con el objetivo de participar de la Expo Dubai y con la idea de avanzar en la búsqueda de nuevas inversiones y diversificar la oferta exportadora con los países árabes.

La escalada bélica protagonizada por Rusia y Ucrania hicieron que el jefe de Estado pospusiera sus planes y se bajara del viaje.