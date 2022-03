Tras el acuerdo, se realizará la auditoría externa sobre los recursos municipales

Vale recordar que en esta oportunidad el objetivo es examinar el destino de los recursos propios del Estado local y los ingresados por aportes nacionales y provinciales que se volcaron a la atención de la pandemia el año anterior.

Luego de la convocatoria de rigor, el pasado 31 de enero, se procedió a la apertura de sobres con las propuestas técnicas y económicas, y hubo un solo oferente, el CPN Leandro Chiavarini, de la ciudad de Santa Fe, precisamente quien realizó la primera Auditoría Externa al municipio.

Esta vez, el profesional cotizó sus honorarios en la suma de $ 1.650.480 ajustándose a lo establecido a comienzos de año por el Colegio Profesional de Ciencias Económicas de la provincia. A ese monto se le debían adicionar cargas impositivas y otras erogaciones propias de su labor, que elevaban su costo final a la suma de $ 2.299.580,80.

Chiavarini cotizó su pretensión económica en función de las horas que le demandará la ejecución total de la auditoría, señalando que necesitará 552, a un costo de $ 2.990 cada una, que se distribuirán en 4 meses.

El costo del trabajo pareció elevado tanto para los concejales como para a los funcionarios involucrados en su adjudicación y la definición entró en un terreno de incertidumbre.

Se discutió la conveniencia de llevarla adelante, y, al tener que contar con la aprobación del Concejo, se especuló que su tratamiento podría incluirse en la sesión extraordinaria del 17 de febrero pasado, para evitar que la licitación se declare desierta, pero no ocurrió así y la segunda auditoría empezó a correr serio riesgo.

Fue así que con la intención de salvar el proceso, y no tener que iniciarlo todo nuevamente, la Comisión de Seguimiento de la Auditoría, integrada por la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, los ediles opositores Lisandro Mársico y Leonardo Viotti, y la oficialista Brenda Vimo, convocaron, el pasado viernes, al contador Chiavarini para tratar de encontrar un salida.

La sorpresa en la reunión fue el incremento que sufrió el costo de los honorarios profesionales de los contadores en el mes de febrero, y, por lo tanto, la cotización del trabajo de auditoría se había encarecido.

Pero la buena voluntad de las partes prevaleció y luego de una explicación minuciosa y convincente de Chiavarini sobre todo lo relacionado con el trabajo a desplegar y de manifestar que aceptaba mantener la oferta presentada el 31 de enero, los concejales de la Comisión no objetaron más el precio y todo indica que el próximo jueves el Concejo se votará una Resolución para subsanar el proceso licitatorio.





CONFORMES

Con todo encaminado para que la segunda auditoría se practique, Cecilia Gallardo le contó a La Opinión que “el profesional hizo una presentación, una argumentación sobre el plan de auditoría que presentó, con un desagregado de todos los puntos a los que se abocará y explicó en detalle las horas que le demandarán cada uno de los cinco ítems que compone la evaluación requerida”.

“Después de hacer un intercambio respecto de la cotización del trabajo, como las horas están vencidas, porque ya pasaron los 30 días de la apertura de la propuesta económica, desde la Comisión le solicitamos el mantenimiento de la oferta y el contador Chiavarini lo aceptó y acordamos que esta semana el Concejo aprobará la resolución que autoriza la realización de la auditoría”, apuntó la funcionaria.

Del mismo modo, reveló que “por la celeridad que merece este proceso y para no generar más demoras en la administración, que es el tiempo que nos insumiría hacer una nueva convocatoria y ante el peligro que este concurso se tenga que declarar desierto, en la Comisión se decidió que la auditoría la realice Chiavarini. A tal efecto, el jueves que viene, en sesión ordinaria, el Concejo la habilitará su realización”.

Por su parte, el concejal Mársico, destacó el gesto de Chiavarini de mantener su oferta dentro del presupuesto que pasó porque “en realidad se cayó todo al no hacer la adjudicación en la extraordinaria”.

“Además, -señaló el edil- nos explicó que de los honorarios que va a percibir debe atender el pago de impuestos como ganancias y otros gastos porque el Municipio antes de adjudicar la auditoría debe corroborar su condición frente al Fisco y luego actúa como agente de retención”.

“Ahora, los concejales tenemos que votar la resolución de adjudicación, todos los concejales, porque los de la Comisión podemos estar de acuerdo, pero hay que ver qué opina el resto. Yo lo voy a apoyar porque es muy abarcativa y traerá un manto de transparencia sobre un montón de cosas”, anticipó.