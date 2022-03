Mársico reclama por la concreción del Centro de Operaciones Policiales

El concejal Lisandro Mársico ingresó un Proyecto de Resolución, mediante el cual solicita al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe que proceda a la inmediata concreción del Centro de Análisis y Operaciones Policiales (COP), dispuesto para la Ciudad de Rafaela.

“Los Centros de Análisis y Operaciones Policiales se anunciaron, el 16 de Octubre del 2020, son siete en total, localizados en diferentes ciudades de la Provincia, uno tendrá su sede Rafaela; la presentación de los mismos dentro del nuevo Plan de Inversión Policial, fue llevada a cabo en nuestra Ciudad, por el ex Ministro Sain el 11 de Noviembre del año 2020, pero todavía no se tiene conocimiento sobre su instalación y funcionamiento”, replicó Mársico.

“Son unidades analíticas y operacionales, que tienen como objetivo producir análisis criminal, planificando las operaciones e intervenciones policiales de forma focalizada, y además evaluar el desempeño operativo de los agentes policiales, luego de las intervenciones ejecutadas”, continuó informando el edil.

“Cada uno de los COP, estará compuesto por tres espacios: una Oficina de Análisis Criminal, una Oficina de Operaciones Policiales y una Oficina de Evaluación Operacional Policial”, dijo. Y agregó: “Estas áreas van a permitir que la elaboración del mapa del delito sea más ordenado y efectivo, y que cada jefe pueda decidir sobre la distribución de los recursos y los servicios dependiendo de las zonas, de manera más eficaz”, manifestó el concejal pedepista.

“Según el Ministerio de Seguridad en materia de modernización, los COP, permitirán integrar los sistemas tecnológicos y de comunicaciones que funcionan para compilar información criminal a lo largo de toda la extensión provincial (denuncias que ingresan al Sistema de Emergencias 911, aquellas que se efectúan en las Comisarías y los Centros Territoriales de Denuncias); el Sistema de Cámaras de Videovigilancia tanto las que corresponden a la provincia, como las de los municipios y comunas; los recorridos que recuperan los GPS de cada vehículo policial, también la información generada por Drones y cámaras portátiles que poseen tanto el personal como los móviles oficiales. Todo esto, permitirá la planificación, la dirección y la evaluación incesante de las operaciones policiales en todas sus posibilidades. Además, los policías contarán con computadoras portátiles y compactas, para transferir datos, imágenes y audio a la central operacional de manera transparente, ágil y con herramientas que permiten la georeferenciación de los recorridos”, indicó Mársico. “En Rosario las obras para concretarlo comenzaron en el mismo mes de Octubre del 2020 y ya fue puesto en funcionamiento en Abril del 2021”, confirmó el legislador local. Y finalizó: “Debido a las importantes y necesarias prestaciones de los Centros, las cuáles fueron anunciadas grandilocuentemente por el Gobierno Provincial, resulta imprescindible que en Rafaela se concrete su apertura y ante el silencio e inacción del Ministerio de Seguridad, no podemos los rafaelinos seguir esperando”.