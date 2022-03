El sector más dinámico del país se reencontrará en Expoagro

Mucha ansiedad se vive en la comunidad productiva por descontar las horas para el comienzo de la edición 2022 de Expoagro. La gran feria del campo a cielo abierto, que abrirá sus puertas en San Nicolás (sobre la autopista Rosario-Buenos Aires) desde este martes 8, se ha convertido en la cita obligada del sector productivo cada vez que llega marzo.

Quiso el destino que Expoagro sea la última feria presencial antes de la tragedia del COVID, y a su vez será la primera del retorno presencial de las grandes exposiciones. Aquella edición de 2020 culminó justamente unas horas antes del decreto presencial que establecía la cuarentena obligatoria que terminó postergando todo por dos largos años.

Protocolos sanitarios mediante, se trata del retorno en su formato habitual, luego de una edición suspendida (en marzo de 2021) y algunos intentos virtuales que no generaron demasiada repercusión. Por eso se la considera a esta en particular, la Expoagro más esperada de todas.

Tal como dice su eslogan de promoción, traerá “el doble de lanzamientos y novedades”, concentrando desde mañana a las 8:30 hasta el viernes 11 inclusive, todo lo que puede albergar el enorme predio ferial del autódromo de San Nicolás ubicado en el KM 225 de la Ruta Nacional 9. La Opinión estará presente en el gran evento para mostrar la mejor cara del sector a todos los lectores.



EL DOBLE DE LANZAMIENTOS Y PRESENTACIONES

Sería imposible enumerar en tan solo una página la cantidad de acciones de marketing que desplegarán las marcas e instituciones relacionadas al campo durante estos cuatro días, por lo que la mejor alternativa encarar hacia la feria desde bien temprano y pasar el día recorriéndola por sus amplias calles asfaltadas y mejoradas, con servicios de todo tipo en cantidad y calidad para que el clima, la sed, el hambre y el cansancio no sean inconvenientes a la hora de pasearla.

Es la cita obligada para aquellos productores y contratistas que estaban esperando la promoción, el descuento especial, el financiamiento excepcional para la compra de un equipo, la instalación de un sistema o la contratación de un servicio.

Son más de 400 empresas con sus casas matrices y departamentos comerciales en pleno, las que se brindan con todo su portfolio para recibir a las más de 300.000 personas que suelen visitar Expoagro cada año.



SANTA FE PRESENTE

Debido a su liderazgo productivo y como mascarón de proa del campo argentino, nuestra provincia es protagonista central de la muestra con sus grandes fabricantes, comercios y también la promoción que ejerce su Gobierno en relación a las pymes y micro pymes que también participan. A través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, presentará un stand institucional (lote 1310 y 1320) que albergará a 28 pymes de perfil agroindustrial y AgTech de todo el territorio provincial, donde además se informará sobre los programas que el Ministerio tiene disponibles para el sector productivo. En esta ocasión, las firmas que salieron sorteadas para ir con el Gobierno son Armstrong, Barrancas, Bigand, Cañada de Gómez, Cañada de Ucle, El Trébol, Ibarlucea, Las Parejas, Las Rosas, Pérez, Rosario, San Jerónimo Norte, San Jorge, San José de la Esquina, Santa Fe, Sunchales y Tostado. Son empresas que producen maquinaria, insumos y accesorios para el sector agrícola.

Porque se puede ver desde un nuevo modelo de tractor o cosechadora, pasando por sistemas electrónicos y de inteligencia artificial para la gestión de la empresa agropecuaria, o desde las novedades tecnológicas que mejoran la eficiencia agrícola y los desarrollos científicos en materia de biotecnología y genética, hasta los servicios técnicos y profesionales, incluyendo las carteras de créditos de todos los bancos del país (públicos y privados), y por supuesto presentaciones dinámicas para ver fierros en acción; por todo ello, Expoagro será imperdible.



DATOS ÚTILES

El protocolo de cuidados para un evento masivo de estas características hizo que las autoridades decidieran, con el aval del Gobierno provincial y nacional, solicitar a las personas que desean entrar al predio, el pase sanitario con la constancia (impresa o digital) de al menos dos vacunas, o test de antígenos (72 horas) y uso de barbijo obligatorio. En los espacios cubiertos el aforo será del 50%, con ventilación cruzada en los espacios y circulación de aire, evitándose los recintos completamente cerrados.

Las entradas cuestan $800 con promociones para tarjetas específicas VISA AGRO, Club La Nación, y Serviclub YPF. Los menores de 16 años acompañados por un mayor, al igual que estudiantes, escuelas y universidades ingresan gratis. Los jubilados abonan sólo el 50 % del valor de la entrada.

Habrá transporte gratuito dentro de la muestra en paradas de ómnibus con frecuencias previstas cada 10 minutos que recorren el predio completo.