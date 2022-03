Fueron entregadas las tarjetas de “Yo Programo”

"Yo Programo" es la segunda etapa de Argentina Programa. A través de de la misma, las y los participantes acceden a un aporte no reembolsable de hasta $100.000 para financiar una computadora, gastos de conectividad o transporte.

Este aporte consiste en $90.000 para adquirir una computadora disponible en la Tienda del Banco Nación, dentro de la línea especial para la Tarjeta Argentina Programa. Y, por otra parte, los $10.000 restantes, se entregan para pagar los servicios de conectividad y/o transporte público en el sistema SUBE.

En esta oportunidad, en el Salón Verde del municipio, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti y el coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mauricio Menardi, hicieron entrega de dicho aporte a las y los participantes de “Yo Programo”.



ENTREGA

En el encuentro, Mauricio Menardi expresó: “Hicimos entrega de las tarjetas del Argentina Programa, que forman parte del segundo nivel de este programa que es a nivel nacional. Se trata de una formación de programación y forma parte de nuestra estrategia de Elegí Digital a nivel local”. “Lo que te da el Argentina Programa es la posibilidad de hacer un nivel inicial de formación y por otro lado, poder tener una formación de desarrollo web Full Stak. Con esta estrategia intentamos acompañar a aquellos estudiantes que van avanzando a un buen nivel y que a su vez tienen necesidades económicas; en este caso, con la entrega de esta tarjeta que les permite la compra de una notebook para continuar estudiando y en el futuro trabajando”; agregó. “En este marco, además de la entrega dialogamos con los chicos y chicas, como lo hicimos anteriormente con los empresarios para conocer las demandas del sector. Poder mantener este diálogo con permite mejorar y ajustar, y ser este vínculo entre la demanda de las empresas y la necesidades de trabajo de las y los rafaelinos”; cerró Menardi.



PARTICIPANTES

Seguidamente, Jimena, beneficiaria de la tarjeta, dijo: “El programa lo conocí porque me lo contaron, yo no tenía conocimiento de programación. Comencé en la primera etapa que fue didáctica y de muchos ejercicios. Finalizada esta primera parte, comencé la segunda que es más teórica. Tenemos mucha interacción con las personas a cargo desde el Municipio y con los tutores. Está muy bueno, porque no estamos solos capacitándonos, sino que tenemos mucho acompañamiento. Con la tarjeta que me entregaron voy a comprarme la computadora que me servirá para trabajar”.

Por último, Matías, también beneficiario, contó: “Conocí el programa porque estaba interesado en complementar lo que ya estudiaba. Me encontré con esta oportunidad y la tomé. La tarjeta es una oportunidad para poder adquirir una computadora, porque te sirve como elemento de trabajo y para progresar”.