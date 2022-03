El gobierno espera destrabar el conflicto

Luego de la reunión paritaria del viernes pasado, durante el fin de semana hubo varios contactos e intercambios entre el gobierno y los gremios docente. Los contactos informales se dieron en el marco del cuarto intermedio que dejó abierto el último encuentro. En la reunión virtual del viernes el gobierno volvió a plantear la iniciativa que había dado a conocer en febrero donde propuso elevar el sueldo inicial de un maestro de grado para el mes de marzo a 75.218 pesos. Pero los docentes ya rechazaron ese ofrecimiento y esperan una propuesta superadora.

El viernes, el gobierno provincial retomó las negociaciones, escuchó a los gremios y se comprometió a buscar alternativas superadoras dentro de “un marco de razonabilidad”. También ratificó la propuesta, que incluye un 41,7% de aumento dividido en cuatro tramos: el primero en marzo del 17,5%, y los otros tres del 8,08% para junio, agosto y septiembre. Los representantes gremiales, por su parte, dejaron en claro que algunos puntos de la propuesta oficial debían ser revisados o se debían incorporarse otras alternativas válidas.

No obstante, el gobierno se encargó de resaltar que la propuesta efectuada ya es superadora de las que se terminaron acordando en otras provincias de la región, comparables en su realidad a Santa Fe. En distritos donde se realizaron ofertas inferiores o similares, las clases comenzaron normalmente, incluso con salarios por debajo de los que se propone pagar en la provincia.

En todos los casos, un maestro de grado en marzo va a cobrar por su salario alrededor de diez mil pesos por debajo de lo que se pagaría en Santa Fe si se aceptara la oferta ya realizada por el gobierno provincial y que rechazan los gremios. Esta provincia propuso no solo mejores porcentajes de aumento que los otros distritos de la región, sino que además parte de un mejor sueldo inicial.

A pesar de estos datos, en la primera semana ya hubo dos días de paro y los gremios docentes ya ratificaron para esta semana una situación similar, con paros para este martes y miércoles y que a esta altura ya no podrían ser levantados. Esto llevaría a que, de ocho días desde el inicio del ciclo lectivo, la mitad transcurrirán bajo jornadas de paro, a pesar de la disposición del gobierno de seguir discutiendo esta oferta con la idea de acercar posiciones y destrabar el conflicto.