Habrá un formulario único para denuncias de género

Con el objetivo de agilizar y mejorar la recepción de denuncias, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), en nuestra ciudad Fiscalía Regional N° 5 Rafaela, implementa a partir de estos días un "formulario único para denuncias de violencia de género".

En consonancia con los ejes trazados desde la Fiscalía General del MPA, como asimismo la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela, vinculadas a la investigación de los hechos delictivos cometidos con violencia de género, el MPA a lo largo de su existencia -desde 2014- ha dictado una profusa normativa con el objetivo de mejorar la respuesta institucional durante todo el proceso de la investigación, desde la denuncia original de la víctima.

Sólo por mencionar algunas de esas normativas institucionales, la Fiscalía General ha puesto en vigencia el "Protocolo para la investigación y litigio de muertes violentas de mujeres", también creó la "Unidad Central de Apoyo" para la investigación y litigio de casos de violencia de género, se conformó a nivel provincial el "Consejo de Violencia de Género", como así también se generaron estadísticas sólidas sobre estos fenómenos delictivos de estos tiempos que corren, para mejorar en todo el proceso la mejor toma de decisiones.

Por su parte la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela ha asignado fiscales de forma exclusiva para el abordaje del fenómeno, al igual que otros recursos humanos y materiales de importancia, se dictaron resoluciones e instrucciones para unificar la actuación y generar un mejor control de la misma, resaltándose sobre todo la creación de ámbitos de discusión interinstitucional sobre la materia, la organización de actividades de capacitación para los integrantes del MPA y la policía entre otras.

Una mención aparte merece la creación de la Sección de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GeFaS) en esta Fiscalía rafaelina, que encabeza la fiscal adjunta Dra. Angela Rita Capitanio, y en la Unidad Fiscal San Cristóbal la fiscal Dra. Favia Burella.

En ese mismo sentido se encaminan todas las decisiones que procuran estandarizar, facilitar y mejorar la labor diaria de todos los intervinientes, pertenezcan o no al MPA, y fundamentalmente aquellas que tienen como principal fin la obtención de información de calidad en los primeros momentos del proceso, la toma de decisiones que tengan que ver con la protección de la víctima o el avance de la investigación.



FORMULARIOS

"MODELO"

La implementación de formularios "modelo" para su uso en toda la Fiscalía Regional y para el personal policial de las Comisarías y dependencias tiene indudables beneficios, especialmente si se tiene en cuenta la dinámica de la violencia de género, sus particularidades y efectos en cada víctima, que exigen todas las veces una respuesta rápida y certera del Estado.

Puntualmente, la puesta en vigencia de un formulario base o estandarizado para la toma de denuncias en estos temas de violencia no sólo tiene la ventaja de la uniformidad, rapidez, aseguramiento del abordaje de los puntos más importantes de un hecho delictivo (datos personales de la víctima, su libre relato de las circunstancias, las características del victimario, la identidad de posibles testigos), sino además incorporar información de calidad a la hora de analizar el caso a través de dicha declaración: medios y horarios para contactar a la víctima de forma segura, conocer si debió abandonar el hogar, si ha solicitado o necesita medidas de protección, si existen denuncias anteriores vigentes o no, cuál es el grupo familiar que integra, qué tipo de violencia está denunciando, y otros datos de interés para la investigación penal que se está iniciando.

Asimismo, no hay dudas que, con dicho documento, se minimizarán las sucesivas exposiciones de la víctima ante la autoridad, reduciendo molestias y evitando su revictimización. La implementación de este tipo de prácticas estandarizadas requieren de capacitación y seguimiento constantes en sus ámbitos de aplicación, por lo cual la Fiscalía Regional no estará ajena a su correcta e idónea utilización en los ámbitos de aplicación, es decir donde se realizan estas denuncias.

Por todo lo dicho, el fiscal regional de Rafaela, Dr. Diego Vigo ha resuelto implementar este formulario de denuncias para hechos delictivos cometidos con violencia de género, y disponer que sea utilizado en los anoticiamientos de los hechos presumiblemente delictivos cuya incumbencia corresponda a las secciones de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GeFaS), de las tres Unidades Fiscales de la regional -es decir Rafaela, San Cristóbal y Tostado-, tanto sea en dependencias policiales como del MPA, excepto aquellas que deban realizarse a través del sistema informático, hasta que se realicen las modificaciones pertinentes.

Por último, se estableció que los días 8, 9 y 11 de marzo se llevarán a cabo actividades de capacitación respecto del formulario que se puso en vigencia, en las Unidades Regionales V (Castellanos), XIII (San Cristóbal) y XII (9 de Julio), con la participación de los Fiscales de la Sección GeFaS de cada jurisdicción.