Atlético arrancó con una goleada

(Por Darío Gutiérrez). - Tenía que ganar y ganó. No fue el siempre habitual "como sea", sino que por lo hecho en el segundo tiempo fue merecido y con goles bien concebidos. Atlético terminó redondeando una tarde-noche feliz después de más de cuatro meses, ya que la última victoria había sido ante All Boys el 29 de octubre del año pasado y cinco partidos entre los finales del torneo pasado y los tres primeros del actual.

En la cuarta presentación y segunda en casa de la Crema, ofreció un primer tiempo dubitativo como en los encuentros pasados, y un segundo tiempo acercándose más a lo que pretende seguramente su cuerpo técnico y la gente. Más agresivo, con mayor presencia en campo rival, y sobre todo, contundente. Y si hablamos de contundencia es fundamental el aporte de sus delanteros: Gonzalo Lencinas había tenido varias aproximaciones, hasta que acertó el arco y volvió a facturar, esta vez con doblete. Y "Taca" Bieler cuando pisó el área de frente al arco (que casi no se vio en las tres fechas anteriores), no perdonó.

Del primer tiempo no hay mucho que contar. Durante gran parte del mismo se evidenció que Romero y Bellocq juntos de local parece por momentos una superposición de jugadores con las mismas características. Que Cardozo estaba fuera de sintonía y que solamente Castillón era la vía como para aportar algún desequilibrio sobre la banda derecha. Bieler jugaba mucho de espaldas y Lencina cuando podía encarar era desequilibrante, pero se lo abastecía incómodo y a veces él mismo no tenía la precisión necesaria.

El Lobo encontraba buen manejo en Juárez y Palavecino, pero tampoco insinuaba mucha profundidad. Salvo por un remate de Alegre desde la media luna que se fue rozando el travesaño y otro de Palavecino cruzado que se fue rozando el palo izquierdo de Salvá.

Lo mejor vino en la segunda mitad. De entrada se vio una actitud distinta del equipo de Forestello, dispuesto a ir y exponiéndose a recibir si era necesario, pero consciente que era la forma para ganar el partido.

Un centro de Castillón fue bien anticipado de cabeza por Lencina, pero la pelota se fue por el segundo palo. Cuando el técnico local iba a apurar el primer cambio de Borgnino por Cardozo, justo llegó la apertura del marcador. Bieler estuvo muy preciso para buscar justamente al ex Independiente Rivadavia que entraba por el costado izquierdo, centro al medio del área, rebotes y un mal rechazo visitante, hasta que le quedó Lencina en el área chica para meter casi un puntín para el 1 a 0.

Ahora la obligación se trasladaba al Lobo jujeño, pero más allá de los cambios de su técnico no pudo cambiar la ecuación. Atlético se mostró bien parado, con un buen trabajo en especial en el fondo de Milán, y nunca pudo quedar mano a mano un delantero con Salvá.

El buen ingreso de Borgnino le dio mayor velocidad y explosión a la Crema. En uno de sus centros desde la izquierda se confiaron los centrales visitantes y Lencina no perdonó, con un frentazo que dejó sin chances a Luchetti. Iban 29 minutos y el partido prácticamente se definió.

Forestello aprovechó para darle minutos a dos debutantes en la temporada, justamente los últimos en llegar, el sunchalense Agustín Costamagna, y el "Bicho" Aguirre. El ex Libertad entró mostrando atrevimiento y velocidad, como se lo conoció en la Liga Rafaelina, y armó la jugada en la derecha con un muy buen centro atrás para que Bieler entrando de frente, ponga el 3 a 0 definitivo.

El resultado parece un poco exagerado, pero sirve como aliciente. Atlético parece haber encontrado un goleador, lo cual es mucho en este torneo tan parejo. Lencina fue figura, pero también merece un reconocimiento Castillón por su despliegue (a los 35 ya no es tan fácil) e intención de jugar siempre para adelante. Y esta vez el banco dio respuestas, que es otro factor clave. Será tiempo de demostrar ahora si el equipo puede ir consolidando un funcionamiento de visitante.