A Jáuregui en la próxima

En la jornada venidera, quinta, Atlético de Rafaela visitará a Flandria, el último del torneo, en el estadio Carlos V de Jáuregui. Será el sábado a las 17. Este es el detalle de la programación:

Jueves 10/03: 20:05 hs Villa Dálmine vs Atlanta (TyC Sports).

Viernes 11/03:17: Riestra vs. Nueva Chicago.20: Estudiantes de Río Cuarto vs. Defensores de Belgrano.20:10 hs Belgrano vs San Martín de San Juan (TyC Sports).

Sábado 12/03: 17 hs Almagro vs Tristán Suárez (TyC Sports).17: Flandria vs. Atlético de Rafaela.17: Deportivo Madryn vs. Brown de Adrogué.17: Quilmes vs. Sacachispas.19:05 hs Temperley vs Guillermo Brown (TyC Sports). 21:10 hs Almirante Brown vs Estudiantes (TyC Sports). 21.30 Güemes vs. San Telmo.

Domingo 13/03: All Boys vs. Gimnasia y Esgrima.17: Gimnasia Jujuy vs. Santamarina de Tandil.17: Maipú vs. Instituto.17:05 hs Deportivo Morón vs Chacarita (TyC Sports). 19: Alvarado vs. San Martín de Tucumán. 20: Independiente Rivadavia vs. Mitre.

Lunes 14/03: 19 hs Nueva Chicago vs Agropecuario (Directv Sports).Libre: Ferro Carril Oeste.



RESULTADOS DE AYER

Deportivo Riestra le ganó a San Martín de San Juan por 1 a 0, como visitante, se colocó como uno de los punteros de la Primera Nacional de fútbol, junto con Brown de Adrogué, San Martín de Tucumán y Belgrano de Córdoba, y sumó su segundo triunfo consecutivo en la continuidad de la cuarta fecha. El mediocampista Gustavo Fernández marcó a los 30 minutos de la segunda parte para el equipo del Bajo Flores.

Guillermo Brown de Puerto Madryn, por su parte, le ganó a Flandria 1 a 0, como local, para subir al quinto lugar en el torneo de la Primera Nacional.El delantero Flavio Ciampichetti convirtió para el equipo patagónico a los 24 minutos del primer segmento, gol que permitió celebrar la tercera conquista en el torneo.

A su vez, Chacarita igualó como local ante Temperley 2 a 2. El volante Rodrigo González (13m PT) y el mediocampista Saúl Nelle (43m ST) marcaron para el "Funebrero"; el atacante Franco Toloza (22m ST) y Tobías Reinhart (28m ST) lo igualaron para los "Gasoleros".

Otros resultados de la jornada: Sacachispas 1 - Deportivo Maipú (Mendoza) 1; Chaco For Ever 0 - Güemes 0 y Mitre 1 - Quilmes 3.

Cerrarán hoy la cuarta fecha: 17:00, San Telmo-All Boys (TyC Sports); 19:05, Ramón Santamarina de Tandil-Almirante Brown (TyC Sports); 21:10, Ferro-Independiente Rivadavia de Mendoza.