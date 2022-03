Boca perdió frente a Huracán

Boca tuvo una actuación para el olvido y Huracán se fue ganador de la Bombonera luego de 12 años, al imponerse anoche por 1 a 0, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. El uruguayo Matías Cóccaro, de cabeza a la salida de un tiro de esquina lanzado desde la derecha por Franco Cristaldo, marcó el gol de la victoria del "Globo", a los 24 minutos del segundo tiempo.

La última vez que Huracán había ganado en cancha de Boca fue por 2 a 1 el 9 de mayo de 2010, por el Torneo Clausura de aquel año, con goles de Adrián Peralta y Gastón Machín, mientras que Gabriel Paletta hizo el tanto "xeneize".

Con este resultado, el elenco de Parque Patricios alcanzó los 9 puntos y quedó tercero en el grupo, mientras que Boca está un escalón más abajo, con 8.



VOLVIO A CONVERTIR CASTRO

Newell´s ratificó ayer su remontada al golear 4 a 0 a un opaco Atlético Tucumán, en un partido disputado en el estadio Marcelo Bielsa y correspondiente a la quinta fecha de la Zona A. El elenco rosarino se puso rápido en ventaja, a los dos minutos, con gol de Juan Garro, mientras que el rafaelino Nicolás Castro, a los 44, amplió la diferencia. Ya en el segundo tiempo, los cambios le dieron frescura al elenco local, ya que los ingresados Ramiro Sordo y Nazareno Funez rubricaron la goleada, anotando a los 29 y 36 minutos, respectivamente.



OTRO GOL DE DIAZ

Con un gol sobre el cierre, Estudiantes salvó esta noche el invicto al igualar 1 a 1 con Vélez, en Liniers, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, que sigue teniendo al "Pincha" como líder. Lucas Janson, de cabeza, a los 11 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para el elenco anfitrión, mientras que el "Loco" Leandro Díaz, con otro testazo, marcó la igualdad, a los 43 del segundo.



Y DEFENSA SIGUE

Sobre el final, Defensa y Justicia le ganó a Banfield por 3 a 2 en el estadio "Florencio Sola", en el marco de la quinta jornada de la zona A. Nazareno Colombo, a los 14 minutos de la primera etapa, inauguró el marcador para la visita, en tanto que Miguel Merentiel, a los 34 del mismo período, aumentó las cifras. Gregorio Tanco, a los 43 de la etapa inicial, descontó para el "Taladro". Ya en el complemento, Giuliano Galoppo, a los 13 minutos, niveló las acciones y Agustín Fontana a los 44, le dio el triunfo final al conjunto de Florencio Varela.

Hoy tres partidos: a las 17 Godoy Cruz vs. Independiente; a las 19.15 Arsenal vs. Lanús y a las 21.30 Tigre vs. Colón.

Principales posiciones: Zona A: River, Defensa, Unión y Sarmiento 10; Racing y Newell's 9.

Zona B: Estudiantes 13; Colón 10; Huracán 9; Boca 8.