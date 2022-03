Toda la reprogramación de la Copa Centenario

La lluvia le jugó una mala pasada al inicio de la temporada liguista. Ante las condiciones climáticas adversas y abundante lluvia caída en este fin de semana, los partidos pendientes de la Copa Centenario programados para ayer domingo, fueron suspendidos.

La reprogramación de todos los partidos pendientes, quedó definida de la siguiente manera:

San Isidro Egusquiza vs. Deportivo Tacural – lunes 07/03 – 20 hs. categ. 2010 / 21 hs. primera.

Dep. Josefina vs. Atlético Rafaela – martes 08/03 – 20 hs. categ. 2010 / 21 hs. primera.

Tiro Federal Moisés Ville vs. Atlético María Juana – miércoles 09/03 – 20 hs. 2010 – 21 hs. primera.

San Martin Angélica vs. Ben Hur – miércoles 09/03 – 19.30 hs. categ. 2010 / 20:30 hs. primera.

Dep. Bella Italia vs. Argentino de Vila – jueves 10/03 – 20:30 hs. categ. 2010 / 21:30 hs. primera.

La Hidráulica vs. Ferro – jueves 10/03 – 21 hs. categ. 2010 / 22 hs. primera.

Sp. Roca vs. Unión de Sunchales – jueves 10/03 – 20 hs. categ. 2010 / 21 hs. primera.

Arg. Humberto vs. Brown San Vicente – día a confirmar.

Belgrano San Antonio vs. Dep. Libertad – jueves 24/03.

Defensores de Frontera vs. Bochófilo Bochazo – jueves 24/03.

Zenón Pereyra fbc vs Dep. Ramona – jueves 24/03.

Sp. Libertad EC vs. Florida Clucellas – jueves 24/03.

Dep. Susana vs. Dep. Aldao – jueves 24/03.

Indep. Ataliva vs. Sp. Norte – jueves 24/03.

Sp. Santa Clara vs. Indep. San Cristóbal - jueves 24/03.

Atl. Esmeralda vs. Talleres María Juana – jueves 24/03.