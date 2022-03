Mazzacane se impuso en la segunda del TC

El piloto Gastón Mazzacane, a bordo de un Chevrolet, logró una victoria sin sobresaltos y con una muy buena estrategia de equipo, se llevó la segunda fecha del Turismo Carretera (TC) que se desarrolló en el autódromo de Neuquén. El piloto bonaerense se quedó con la carrera con un tiempo de 38 minutos, 33 segundos y 274 milésimas, y detrás suyo terminó Germán Todino, con Torino, a 365 milésimas, y tercero fue Agustín Canapino, también con Chevrolet, a 899 milésimas.

"Estoy sumamente feliz por esta victoria contundente y en una carrera especial. El equipo trabajó de manera increíble y lo pudimos plasmar acá, en Neuquén", aseguró Mazzacane tras la victoria.

El momento clave de la carrera se dio cuando en la novena vuelta los líderes Canapino, Santero y Mazzacane pasaron por boxes a cambiar neumáticos. El "Rayo" con su Chevrolet fue el primero en volver a pista, para que desde ahí poder dominar la carrera, hasta que la bandera de cuadros lo encontró en la punta.

Detrás de los pilotos que quedaron en el podio terminaron José Manuel Ucera (Torino), Mariano Werner (Ford) y Juan Cruz Benvenuti (Torino), en los primeros seis lugares. El "top ten" se completó con: Mauricio Lambiris (Ford), Julián Santero (Ford), Facundo Ardusso (Chevrolet) y Nicolás Bonelli (Ford).

De esta manera, el campeonato lo domina hora Todino, con 78,5 puntos, seguido por Benvenuti, con 73,5, Lambiris, con 68,5, Santero, con 67, Ucera, con 66 y Mariano Werner, con 60,5, en los primeros seis lugares.

Cabe acotar que la primera serie clasificatoria, a cinco giros, fue para Canapino, la segunda quedó en poder de Mazzacane, ambos con Chevrolet, y en la tercera se impuso Santero (Ford), que heredó el primer puesto de Todino tras una sanción por no dar la altura reglamentaria.

La próxima fecha del Turismo Carretera será el 27 de marzo en el autódromo de Concepción del Uruguay.



ASI TERMINARON

1) Gastón Mazzacane en 38m33s274/1000; 2) Germán Todino, 3) Agustín Canapino, 4) José Manuel Urcera, 5) Mariano Werner, 6) Juan C. Benvenuti, 7) Mauricio Lambiris, 8) Julián Santero, 9) Facundo Ardusso y 10) Nicolás Bonelli.



MULTITUD

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, informó que la segunda fecha del Turismo Carretera, que se disputó en el autódromo de la localidad de Centenario, reunió a 60.000 espectadores y generó ingresos por 400 millones de pesos.El mandatario provincial asistió al autódromo Parque Provincia de Neuquén, donde resaltó que se haya superado la "marca histórica" del impacto de la actividad.



EN LA TELONERA

En el TC Pista, las series clasificatorias las ganaron el entrerriano Agustín Martínez (Ford) y el bonaerense Otto Fritzler (Ford), quien luego lo aventajó en la final y se quedó con la victoria. Fritzler completó los 20 giros en 30m 24s 216/1000, segundo fue Martínez a 3s151 y tercero Mario Valle (Chevrolet) a 6s.479. Santiago Alvarez, Elio Craparo, Matías Canapino, Jeremías Olmedo, Martin Vazquez, Humberto Krujoski y Facundo Chapur completaron los 10 primeros puestos. No fue un buen fin de semana para Ian Reutemann, que culminó 29º a una vuelta.

Las posiciones tienen al frente al rosarino Pedro Boero (Torino), con 68 puntos, seguido de Elio Craparo (66.5) y Santiago Álvarez (64.5).