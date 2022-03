A más de 10 días del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado donde realizó advertencias sanitarias sobre la situación que vive la población ucraniana.Según enumeró, a los traumatismos y lesiones vinculados con el conflicto bélico se le deben sumar exceso de morbilidad y muerte por enfermedades comunes, propagación de enfermedades infecciosas, y patologías de salud mental y psicosocial.La OMS publicó un informe donde aseguró que desde el 24 de febrero se generó una "escalada de operaciones militares en Ucrania que desencadenó una emergencia humanitaria".Según evaluó el organismo "la situación general continúa deteriorándose" y ya afecta a más de 18 millones de personas, de las cuales "más de 1 millón son refugiados que han llegado a países vecinos".La cifra que podría escalar hasta los 4 millones de refugiados para julio de este año, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).Hasta el pasado 2 de marzo, la ACNUDH había registrado 802 bajas civiles (con casi 250 muertos) en Ucrania, pero es probable que el costo humano sea mucho mayor, ya que los desafíos de acceso y seguridad dificultan la verificación del número real de muertes y lesiones, señalaron en el informe, replicado por la OMS.El organismo internacional aseguró a que los traumatismos y las lesiones relacionadas con el conflicto bélico están exacerbadas por la falta de acceso a las instalaciones de salud o al personal de salud; falta de acceso a medicamentos y suministros vitales.El Ministerio de Salud ucraniano estimó en más de 2.000 las víctimas fatales, pero admitió que "el número real es probablemente mayor, con inmensas necesidades de apoyo para traumatismos y lesiones".La OMS advirtió además que ya se registra un exceso de morbilidad y muerte por enfermedades comunes debido a la interrupción de los servicios, citando entre las patologías enumeradas las enfermedades no transmisibles (cáncer, diabetes, cardiovasculares, etc.) y agudas maternas, neonatales e infantiles."Las enfermedades no transmisibles (ENT) son la principal causa de muerte prematura en Ucrania", señalaron desde el organismo internacional y pidieron por aquellos pacientes con "necesidades de medicamentos a largo plazo para el tratamiento de afecciones como diabetes e hipertensión, así como pacientes con cáncer" agregó el informe.También señaló que "el acceso a la atención médica es igualmente necesario para la atención de urgencias médicas, como partos seguros y emergencias de salud neonatal e infantil".Paralelamente, se registra un aumento importante de enfermedades infecciosas, tales como Covid-19, sarampión, poliomielitis, tuberculosis y VIH.La OMS afirmó que se pudo constatar, además, un crecimiento en la incidencia de patologías diarreicas, las cuales se manifiestan como consecuencia de la destrucción generalizada de la infraestructura de agua y saneamiento o vacunación inadecuada.En ese sentido, denunciaron problemas de acceso a agua potable, saneamiento e higiene, vinculados, también, a los movimientos de población (refugiados) y hacinamiento.En tanto, en lo que se refiere al Covid-19, desde la OMS aseguraron que en Ucrania se registraron "más de 240.00 casos semanales y 1.300 muertes" durante la última semana de febrero.Si bien esta es una disminución del 43% en comparación con la semana anterior, las tasas de prueba también han disminuido drásticamente desde el comienzo del conflicto.Finalmente, alertaron que la escasez crítica de oxígeno afecta aún más la capacidad de tratar a los pacientes con Covid-19 y muchas otras afecciones, además de consignarse que las camas ocupadas por pacientes con el virus, se reutilizaron para lesiones traumáticas y enfermedades críticas.