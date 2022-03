Asesor no coincide con La Cámpora

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El asesor presidencial Juan Manuel Olmos se refirió a las publicaciones de redes sociales de La Cámpora sobre la negociación por la deuda y afirmó que sus integrantes "están equivocados" porque los tiempos que se comparan no son los mismos.

Olmos habló de los dos videos que difundió la agrupación liderada por Máximo Kirchner, en los que cuestionan al Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus recetas, primero con discursos del fallecido Néstor Kirchner y luego con mensajes del hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Hay matiz entre ambos. El primero creo que está equivocado. No estamos en el tiempo donde Néstor Kirchner dice lo que dice del Fondo, a lo cual suscribimos todos. Cuando dio ese discurso (del video) al lado estaba Alberto Fernández, que comparte lo que dijo", afirmó el asesor.

Al respecto, señaló: "El problema es que no estamos en ese tiempo, por eso creo que están equivocados".

Olmos consideró que "la historia nunca puede repetirse" y evaluó que para comparar los escenarios habría que tener en cuenta el contexto, ya que Néstor Kirchner firmó el acuerdo en momentos en que vencía el stand by de Eduardo Duhalde y cuando el ex Presidente acordó un superávit primario de 3 por ciento.

"Nosotros firmamos un déficit primario de 2 puntos y medio, no es lo mismo el año que empieza a cursar la Argentina", indicó Olmos.

Y agregó: "No estamos en esa situación, sino en la de 2003. Si lo queremos comparar, lo tenemos que hacer con respecto al 2003 no cuando se canceló".