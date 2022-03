Gioja defendió a Máximo Kirchner

BUENOS AIRES, 6 (NA). - José Luis Gioja, el diputado nacional del Frente de Todos por San Juan, afirmó que el proyecto con el FMI debe ser aprobado para no caer en default y que para eso "el Frente de Todos debe conseguir la mayor cantidad de votos posibles".

Sin embargo, en medio de la tirantez en el bloque por las críticas de Máximo Kirchner al acuerdo, Gioja defendió la postura del líder de La Cámpora y sostuvo que "no se puede tachar de no colaborador al que piensa de determinada manera".

"El Frente de Todos es una avenida muy ancha, con muchos andariveles. Lo que queremos es marchar todos para el mismo lado, y que nadie se cruce de carril o venga de frente. Algunos son más rápidos y otros menos, pero el tema es poner a la Argentina de pie definitivamente", resaltó el sanjuanino.

Gioja consideró que Máximo Kirchner "ha sido sincero" con su decisión, pero destacó que "todavía hay tiempo para seguir conversando".

"Unidad no es uniformidad, y cada uno tiene pensamientos distintos sobre esto", indicó el ex gobernador de San Juan.