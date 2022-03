Putin respondió a la Casa Blanca

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, dejó ayer una tajante respuesta a la Casa Blanca y los países que se aliaron para castigar financieramente al Kremlin por la invasión a Ucrania y advirtió que las sanciones son "como una declaración de guerra".

Mientras las tropas rusas continúan bombardeando diferentes ciudades de Ucrania pese al comienzo de un corredor humanitario, el mandatario euroasiático redobló la apuesta discursiva contra Occidente durante una conferencia de prensa.

Al rechazar las sanciones contra el Kremlin, bancos y aerolíneas de Rusia, aseguró que "son como una declaración de guerra".

Al mismo tiempo, sostuvo que "todo marcha según lo planeado en Ucrania" y que el Ejército ruso cumplirá sus objetivos en el marco de la operación militar especial que está llevando a cabo.

"Todo va completamente según lo planeado. Todo se está haciendo como nuestro Estado Mayor lo planeó", indicó Putin, pese a la resistencia ucraniana que demoró el avance de las tropas rusas, como sucedió en la ciudad de Kiev.

Por otro lado, el líder ruso afirmó que no prevé introducir la ley marcial, en respuesta a insistentes rumores en ese sentido a raíz del conflicto en Ucrania. "La ley marcial se aplica en caso de agresión especialmente en las regiones donde tuvieron lugar combates. No tenemos una situación de ese tipo, y espero que no ocurra", dijo Putin.