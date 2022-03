Mañana seguirán las negociaciones

KIEV, 5 (Xinhua). - Ucrania y Rusia celebrarán mañana la próxima ronda de conversaciones de paz, dijo ayer David Arakhamia, miembro de la delegación ucraniana.

"La tercera ronda de conversaciones se celebrará el lunes", publicó Arakhamia en Facebook.

El asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak había dichoo el viernes que la tercera ronda de conversaciones entre Ucrania y Rusia se llevaría a cabo el sábado o el domingo, según medios locales, pero ahora se confirmó para mañana.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, manifestó el viernes en una conversación telefónica con el canciller alemán, Olaf Scholz, que Rusia está abierta al diálogo con Ucrania.

También expresó la esperanza de que Kiev adopte una "postura razonable y constructiva" durante una tercera ronda de conversaciones ruso-ucranianas.

Ucrania y Rusia sostuvieron las dos rondas previas de conversaciones el 28 de febrero y el 3 de marzo, pero no se logró avanzar en el pedido de alto el fuego, más allá de aprobarse el funcionamiento de un corredor humanitario destinado a evacuar a los civiles que expresaron su voluntad de alejarse del país que está siendo invadido desde el jueves de la semana anterior.

Se espera que en este nuevo encuentro pueda surgir alguna definición pacifista, aunque para que ello ocurra será necesario que las partes en conflicto no sean inflexibles en el momento de las negociaciones que se llevarán a cabo en un lugar todavía no precisado.