De conmemoración y no de festejo del "Día de la Mujer"

Se acerca el 8 de marzo y se largan las promociones por el Día de la Mujer, presentes, salidas, etc. y el famoso "Feliz Día".

Una banalización de las luchas y de los derechos conquistados por las Mujeres. Desde Florentina todos los años salimos con el mismo mensaje: el 8 de marzo conmemoramos no festejamos.

Un poco de historia para dejar de mercantilizar y frivolizar la fecha. El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil, en Nueva York, organizaron una huelga.

Ellas peleaban para que hubiera salarios más justos y condiciones laborales más humanas, ya que trabajaban entre 12 y 14 horas diarias y pedía bajar a 10. Sin embargo, al momento de alzar la voz, los agentes de la policía las detienen.

Dos años más tarde, las manifestantes crearon su primer sindicato para pelear por sus derechos. Y en sus carteles ya consta "Día Internacional de la Mujer". Cincuenta y un años después, el 8 de marzo de 1908, unas 15.000 mujeres vuelven a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil.

El eslogan que utilizaron fue "Pan y Rosas". Ya que, el pan representaba la seguridad económica, y las rosas, una mejor calidad de vida.

El día 28 de febrero de 1909 se celebró en todo el territorio de Estados Unidos el "Día Nacional de la Mujer". La fecha elegida fue el último domingo de febrero.

Una fecha clave: una terrible tragedia ocurrió el 25 de marzo de 1911. Ya que, más de 100 trabajadoras textiles, mujeres inmigrantes en su mayoría de Europa del Este e Italia, perdieron la vida en un incendio en la fábrica de Triangle Shirtwaist en Nueva York.

Un total de 123 trabajadoras y 23 hombres murieron. El número de heridos fue de 70. La víctima de mayor edad tenía 43 años y la más joven, 14.

Esto impulsó a las mujeres a continuar la lucha. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que más países también se unieron y comenzaron a conmemorar el "Día de la Mujer".

En el año de 1975, las Naciones Unidas celebraron por primera vez el "Día Internacional de la Mujer" el 8 de marzo. Hoy en día, la lucha sigue por erradicar la violencia de género y lograr que exista una igualdad entre mujeres y hombres... y ahora que ya sabés que las 8 horas de trabajo, la igualdad de sueldo por el mismo trabajo y todos los derechos que tenemos como trabajadoras son conquistas que le implicó a muchas mujeres la detención y la muerte, vas a ir a festejar?



LA TRAGEDIA

El incendio de la fábrica de confección de camisas Triangle Shirwaist​ de Nueva York el 8 de marzo de 1908 fue el desastre industrial con más víctimas mortales en la historia de la ciudad de Nueva York y el cuarto en el número de muertes de un siniestro industrial en la historia de los Estados Unidos.

La fábrica ocupaba los pisos octavo, noveno y décimo, en un edificio en la esquina noroeste de Greene Street con Washington Place, justo al este del Washington Square Park, en Greenwich Village.

Bajo la propiedad de Max Blanck e Isaac Harris, ambos inmigrantes judíos, la fábrica producía camisas de hombre. Normalmente empleaba a 500 obreros, mayormente mujeres jóvenes inmigrantes, que ganaban, por 52 horas de trabajo a la semana, entre 7 y 12 dólares.

La tragedia se debió a la imposibilidad de salir del edificio en llamas puesto que los responsables de la fábrica de camisas habían cerrado todas las puertas de las escaleras, para evitar los robos que eran habituales en la zona.

Según un informe del jefe de Bomberos, el incendio pudo provocarse por una colilla mal apagada tirada en un cubo lleno de restos de tela que no se había vaciado en dos meses; en tanto que un artículo del "New York Times" sugería que podía haberse originado en el motor de una máquina de coser. Muchas de las trabajadoras, al no poder escapar del edificio en llamas, saltaron a la calle, pereciendo como consecuencia de las graves heridas recibidas.

Los cadáveres de las víctimas fueron llevados al Charities Pier, ubicado en la calle 26 y el East River, para ser identificados por amigos y parientes. Las víctimas fueron enterradas en dieciséis cementerios diferentes.

El desastre en la fábrica textil Triangle Shirtwaist obligó a importantes cambios legislativos en las normas de seguridad y salud laborales e industriales y fue el detonante de la creación del importante Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles.

Las semanas siguientes al incendio la ciudad estuvo de duelo y supuso un revulsivo para sus habitantes que se rebelaron ante la injusticia. Convocaron reuniones de protesta en iglesias, sinagogas, en las calles...

El pueblo exigió la mejora de las condiciones laborales en estos talleres. La desgracia levantó una ola de protestas en todo el mundo en contra de la explotación de las trabajadoras.

Se organizaron marchas exigiendo el fin de las horribles condiciones de trabajo existentes y responsabilización de los propietarios de la Triangle Shirtwaist.

En el juicio contra los patrones de la fábrica se les declaró inocentes.

Las uniones sindicales de todo el mundo pidieron que se proclamara un Día Internacional de la Mujer en recuerdo del sacrificio de estas trabajadoras.

Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre.

Las mujeres y hombres de hoy debemos no solo recordar a las mujeres fallecidas en aquella fábrica hace 100 años, sino renovar con ánimo nuestras luchas de hoy por la justicia, la equidad de género en los salarios y liderazgos que constituyen derechos humanos básicos para todos.