Un sábado pasado por agua

Desde el amanecer prácticamente, y hasta la tardecita, la tormenta se hizo presente ayer en Rafaela, tal como lo había adelantado el SMN, que había emitido un alerta amarilla para toda la región durante todo el fin de semana, hasta mañana inclusive. De hecho, en las casi 12 horas seguidas en las que la lluvia se hizo sentir en la jornada sabatina, fueron casi 47 los milímetros registrados hasta la hora 20, según el twitter Clima Rafaela, con una temperatura máxima de casi 22º C. Más allá de que no se registraron mayores inconvenientes, si hubo algunos barrios que no tuvieron luz, en horas de la siesta, por fallas en un distribuidor.

En este sentido, la Sucursal Rafaela de la EPE informó que se encontraron fuera de servicio el distribuidor Necochea, afectando a los barrios Central Córdoba, Mosconi y parte del microcentro, aunque en el transcurso de la tarde, las fallas se fueron solucionando. Para este domingo, el SMN mantiene vigente un alerta meteorológico por tormentas moderadas y fuertes en nuestra región, pudiendo provocar abundante caída de agua, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y ocasional caída de granizo.