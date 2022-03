Reconvertir planes sociales en puestos de trabajo formal

De planes sociales a empleo en blanco, la apuesta que busca poner en marcha el gobierno nacional -que hasta aquí utilizó esta herramienta de contención- para pasar a la conversión productiva que tendrá como socio estratégico al sector hotelero gastronómico. El objetivo, es dar este puntapié inicial para que los beneficiarios de programas estatales puedan ingresar al mercado laboral formal sin perder el beneficio económico que vienen recibiendo. Además, se busca alentar la recuperación de esta actividad económica sumamente afectada en la pandemia.

Rafael Miranda, vicepresidente 1° de FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina), sostuvo al respecto: “Sin lugar a dudas, el más de millón de planes sociales que hoy se está cobrando es uno de los principales problemas que tiene gobierno, el país en general, y que lo tenemos que resolver. En este sentido estamos con nuestro sector (gastronomía y hotelería) qué es un enorme generador de puestos de trabajo y sobre todo lo que más interesa que es el empleo joven, el primer empleo”.

“Esto no es nuevo, ya en la crisis del 2002-2003 quedó bien demostrado que el nuestro fue el sector que primero se recuperó, el sector que enseguida comenzó a recuperar puestos de trabajo. Hoy hemos perdido 100.000 con la pandemia, y no tengo ninguna duda –al menos yo-, de que vamos a recuperar si no todos casi todos. En el marco de lo que es este acuerdo que hemos suscripto con el Ministerio de Turismo, lo que estamos tratando de hacer es precisamente capacitar a toda esta masa de gente, cuyo principal problema es justamente la falta de capacitación”, explicó el dirigente.

Miranda contó, que “la idea es ir tomando a esa gente y para eso el <Plan Potenciar> qué es el que anunció el gobierno ya hace un tiempo, tiene una serie de beneficios en cuanto a que durante un año el empleado sigue cobrando ese subsidio, ese plan y esto lo toma a cuenta del sueldo que en definitiva se pacte con él y por supuesto que con eso no se pagan aportes jubilatorios. Además, hay una exención del 95% en los aportes jubilatorios, lo que se llama el SIPA (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones), que efectivamente está a cargo del empleador”.

Finalmente, el vicepresidente 1° de FEHGRA señaló que “de esto se trata y nuestra Federación está tratando de tomar el máximo partido, insisto, es un desafío de todos no solamente de FEHGRA. Es una necesidad del país, donde tenemos -como dijo el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta- dejar de crear planes e ir sacando a gente de ese formato, para que pasen a la formalidad”.



LA APUESTA DEL

GOBIERNO NACIONAL

Hace algunos días, el gobierno nacional anunció la incorporación progresiva de cuatro mil beneficiarios de planes sociales a puestos laborales formales en el sector gastronómico a lo largo de este año. Se trata de los primeros pasos para avanzar hacia un modelo en el que no sólo se llegue a cubrir necesidades básicas, sino que haya un desarrollo personal de los beneficiarios de los programas asistenciales. La premisa de la iniciativa es lograr reconvertir progresivamente los planes sociales en empleo registrado, con la consigna de impulsar la capacitación para que los titulares de planes ingresen al mercado laboral formal. Una anhelo que siempre se vio postergado por la llamada “coyuntura”.

Esto se da en el marco de Potenciar Trabajo, el programa que impulsa la formación e inserción laboral y que consta de diferentes incentivos, tanto para titulares como para empleadoras y empleadores. El objetivo es aumentar la nómina del personal de las empresas. En el acto donde se formalizó este anuncio, el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta manifestó: “Acá está la mesa de la reconstrucción de la Argentina. El Estado, los empresarios, los representantes de los trabajadores, los movimientos sociales; todas piezas fundamentales para esta nueva etapa en la que el trabajo es la clave”. Y agregó: “El Presidente nos pide todos los días trabajar en este sentido. Y el Ministerio de Desarrollo Social quiere dejar de ser el ministerio de la emergencia para ser el ministerio de la reconstrucción. Y esto es con empleo y asistiendo a cada argentina y argentino que lo necesite, en cada uno de los programas”.