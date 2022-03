3 nuevos infectados

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó este sábado 3 nuevos casos de coronavirus en Rafaela (6 menos que el viernes), que de esta manera suma 24.793 afectados desde el inicio de la pandemia, siendo 64 los activos, 121 los vecinos aislados y 24.385 los recuperados. En tanto, no se reportaron fallecidos en nuestro medio por 2º día consecutivo, manteniéndose en 344 los decesos de ciudadanos rafaelinos. Además, por tercera jornada seguida, en el Hospital "Jaime Ferré" no se registran pacientes Covid-19 positivos internados.

A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 125 nuevos contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que acumula 732.873, mientras que en las últimas 24 horas no se anunciaron fallecimientos en la "bota", que totaliza 9.036 víctimas fatales. Rosario notificó 68 positivos, siendo la ciudad más afectada. En la provincia aún hay 716.818 pacientes recuperados, en tanto que 7.019 personas aún padecen la enfermedad. Por otro lado, este sábado se aplicaron 1.744 vacunas en el territorio, y hasta el momento fueron vacunadas 7.729.786 personas de las 7.843.291 dosis que recibió Santa Fe, que representa el 98,55% de vacunas aplicadas. Con la primera dosis fueron vacunadas 3.202.625 mientras que 3.008.413 completaron el cronograma. Además se aplicaron 1.518.748 dosis adicionales.



BAJA CONSIDERABLE

Por último, el Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 4.430 nuevos contagios de coronavirus en el país, además de 84 muertes por la enfermedad en las últimas 24 horas. Con estos números, que siguen en descenso, ya se contagiaron 8.934.328 personas desde el inicio del brote en el país, en marzo de 2020, mientras que los fallecidos sumaban 126.708.

Según la información brindada por la cartera sanitaria, 8.729.665 personas ya se recuperaron del coronavirus, 77.955 continuaban con la enfermedad en curso y un total de 1.009 pacientes con coronavirus se encontraban internados en UTI. Las jurisdicciones que más contagios informaron en esta jornada son la provincia de Buenos Aires (1.845 y 3.493.575 acumulados), CABA (513 y 1.002.325), La Rioja (489 y 56.168), Misiones (367 y 58.533) y Córdoba (307 y 957.275). Se realizaron 39.907 testeos por coronavirus en la jornada, con una positividad de 11,07%, mientras que desde el inicio del brote se realizaron un total de 34.473.709 pruebas diagnósticas.