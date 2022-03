Los docentes esperan mañana una nueva propuesta salarial

Los gremios docentes que fueron citados el viernes al mediodía, en medio del inicio del ciclo lectivo 2022 en la mayoría de las escuelas de Rafaela y la provincia, por el gobierno provincial no recibieron una nueva oferta salarial. Por lo tanto, AMSAFÉ (escuelas públicas) , Sadop (privadas) y UDA (técnicas) ratificaron que volverán a parar el martes y miércoles próximos, tal como hicieron el miércoles y jueves últimos, por haber considerado insuficiente el 41,7% de aumento salarial en cuatro tramos, ofertados inicialmente.

¿Por qué el gobierno citó a los gremios si no formularía una nueva oferta? La administración de Omar Perotti viene sosteniendo que es buena su propuesta porque sitúa al salario inicial de un docente en 75 mil pesos a marzo y a ello "hay que sumarle el boleto educativo gratuito, como un beneficio indirecto". No obstante, las asambleas de afiliados de las agrupaciones sindicales que nuclean a maestros públicos y particulares rechazaron la propuesta y respondieron con un plan de huelgas que evitó el inicio formal del periodo lectivo previsto para el pasado día 2 de este mes.

Las medidas de protesta aprobadas incluyen el paro del martes y miércoles ya resueltos antes de la reunión de este viernes, por lo que los sindicalistas pensaron que la convocatoria desde los ministerios de Educación y Trabajo a las representaciones paritarias incluiría una mejor oferta en busca de lograr una suspensión de la huelga. De todos modos, fuentes gremiales dijeron a La Capital que esa expectativa abrigaron, pero se disipó ni bien supieron de la falta de una cifra diferente sobre la mesa.

El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, justificó el encuentro diciendo que el gobierno quería escuchar las razones por las que fue rechazado el incremento salarial que, insistió, “es bueno”. Desde los gremios ratificaron el próximo paro, pero también que irán el lunes a un nuevo encuentro.

En síntesis, los gremios fueron llamados para que expliciten mejor o más detalladamente “qué quieren” y, según el ministro, “no solo en lo salarial, sino en todas las cuestiones que se discuten en paritarias y que hacen a las demandas laborales en términos generales”. Aunque no lo dijeron desde el gobierno, buscaron dar la sensación de que los dirigentes gremiales supieron desde el momento en que fueron llamados que no habría otra propuesta sobre la mesa de este viernes. “Ellos nos fueron diciendo cuáles eran las aspiraciones o lo que surgió de los intercambios con sus afiliados y delegados, o en el marco de los mecanismos que utilizan para evaluar las propuestas. Nos comprometimos en representación de la provincia a estudiar alternativas para ir saliendo del conflicto. Convinimos un cuarto intermedio y mantener intercambio en las próximas horas de manera de ir viendo qué avances se logran, y plantear una nueva reunión”, se explayó Pusineri.

Los sindicalistas prefirieron poner el acento en sus expectativas de otra oferta y todas las representaciones coincidieron en que la esperan para la reunión del lunes. Esa reunión quedó fijada porque la negociación paritaria técnicamente continúa. Pasó a cuarto intermedio hasta ese día y se ha estado reuniendo con los docentes y alumnos en las aulas (eso pasó este viernes y volverá a pasar el lunes), como quería el gobierno, que había dicho que no negociaría con paro.

Así las cosas, el conflicto quedó en un stand by, pero que podría liquidarse el mismo martes si lo que les ofrecen el lunes es superador.

Por último, Sonia Alesso, secretaria general de AMSAFÉ, admitió que aún en medio del paro “se evaluará la nueva oferta que el gobierno se comprometió este viernes a darnos a conocer el lunes”.