La situación de la sucursal de La Anónima

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En el mes de diciembre la comunidad sunchalense dio la bienvenida a una empresa centenaria, como lo es La Anónima, cuya presencia se extiende a toda la geografía nacional.

La firma citada se instaló con un supermercado en el barrio Sur, precisamente en la confluencia de la Av. Sarmiento y Avellaneda, habiendo contratado mano de obra local en lo atinente a la ejecución del local y, como no podía ser de otro, para el funcionamiento y atención fueron contratadas 47 personas, también sunchalenses.

Todo parecía marchar sobre rieles, con la captación de interesante clientela, hasta que en el mes de febrero debió suspenderse la actividad.

Para tener mayores precisiones de la situación actual entrevistamos a Mariano Cabral, gerente de La Anónima, cuyas respuestas ofrecemos en esta página.

Esta sucursal tardó muchos años en ponerse en marcha, hasta que en diciembre último, con gran repercusión fue habilitada. ¿Qué sucedió para se viesen obligados a suspender la atención?

"La empresa desde hace años está trabajando para radicarse en la ciudad de Sunchales por múltiples factores, proximidad con la base logística que tenemos en Rafaela, PORQUE la ciudad no cuenta con una propuesta acorde a la misma, el contar con un inmueble en esa ciudad.

"Durante el segundo semestre del año 2020 trabajamos en todo lo referente a la presentación de informes en el municipio local; en enero del 2021 obtuvimos la factibilidad de construcción y de inmediato se inició con la obra.

"Se respetó todo lo referente a ordenanzas locales, m2, incorporación del personal que sea de la ciudad, mejoras en la vía pública en la proximidad del supermercado, etc, etc.

"El 15 de noviembre 2021 ya teníamos contratados los 47 colaboradores, se inició con su capacitación y armado de la sucursal. En esos días damos a conocer la fecha del 2/12/2021 como fecha de apertura al público.

"En esta fecha el Ministerio de Producción notifica a la empresa de una denuncia presentada por dos comercios de la ciudad ( del mismo rubro ) , y nos convoca a una reunión en la ciudad de Santa fe para el día 24 de noviembre,

"Entre el 23 y 29 de noviembre las distintas áreas del Municipio local ( Medio ambiente, Assal, Seguridad y salubridad, Obras Privadas y Obras Públicas) realizaron todas las inspecciones correspondientes a fin de extender el certificado de habilitación comercial.

"El 24 de noviembre en la reunión mantenida en Santa Fe, donde concurrimos la Empresa, representantes de la Municipalidad de Sunchales y los dos comercios que efectuaron la denuncia el Secretario de Comercio Interior comunica a la Empresa y a la Municipalidad de Sunchales , que según su criterio para la radicación del supermercado se debía tramitar el certificado de factibilidad en el marco de la Ley de Grandes superficies a pesar de que la ciudad de Sunchales no estaba adherida a dicha norma y por consiguiente nunca fuimos notificados de este requisito.

"El 30 de noviembre la Municipalidad de Sunchales extendió el certificado de habilitación comercial y otorga el número de DREI al local comercial.

"El 1º de diciembre nuevamente concurrimos como empresa a una nueva reunión en la ciudad de Santa Fe donde estábamos todas las partes e informamos que dada la proximidad de la fecha, habiendo tomado 47 colaboradores y teniendo la sucursal cargada de mercadería, procederíamos a abrir e iríamos dando cumplimiento a todo lo que se nos solicite desde ese Ministerio.

"Esto fue así, se presentó todo lo solicitado por los distintos ministerios, hasta que el día 1 de febrero el Ministerio de la Producción hizo efectiva la clausura.

"A la fecha continuamos esperando que dicho ministerio emita la resolución y se nos levante la clausura.

Si bien la comunidad está preocupada por no contar con el servicio de la firma- a la que habían apoyado desde el primer día- , también se preocupa y mucho , por la situación del personal, todo de la ciudad, que se había incorporado a una fuente laboral, ¿en qué situación se encuentran los 47 empleados?

"Los contratos de los 47 colaboradores vencieron el día 14 de febrero. Dado que en esa fecha nos encontrábamos con la sucursal ya cerrada ( clausurada) no pudimos dar continuidad a los mismos. Sin embargo , hemos asumido el compromiso de reincorporación de los 47 colaboradores en el mismo momento que se nos permita abrir.

"A tu pregunta de la situación de los chicos, realmente es preocupante. Muchos de ellos venían de trabajar en la informalidad, con todo lo que eso implica ( no contar con obra social, no tener seguridad de cuánto se cobra, no tener ningún comprobante que te permita acceder a un crédito , etc, etc ) , trabajaron tres meses en un contexto totalmente diferente y de golpe les pasa esto. "Muchos han asumido nuevos contratos de viviendas aprovechando sus nuevos ingresos, han asumido algún crédito y ahora se encuentran con que no lo pueden afrontar.

"Días atrás en una de las reuniones que mantenemos permanentemente uno de ellos manifestó algo contundente : 'parecía que ya habíamos encontrado el rumbo y ahora todo se desmoronó nuevamente' . Sin duda el factor económico es importante, pero el factor anímico al ver que corren los días y no se les muestra una solución y/o una fecha estimada para la misma. Se les ha dicho distintas fechas y al no cumplirse lo prometido tuvo un impacto emocional muy negativo.

"Nosotros mantenemos un vínculo fluido, un contacto casi diario con ellos, pero mucho más que tratar de contenerlos no podemos hacer.

¿La empresa se comprometió a reincorporarlos apenas esté autorizada a reabrir?

"Sí, sí, como te lo manifestaba anteriormente ese compromiso está asumido.

Fue informado que se han hecho distintas gestiones ante la Provincia para poder funcionar ¿en qué situación están esas gestiones?

"A la fecha hemos presentado todo lo que se nos pidió desde los distintos ministerios. De nuestra parte sólo nos resta esperar.

¿Cuánto tiempo estiman que tardará la autorización?

"Lamentablemente no puedo darte una respuesta concreta a esa pregunta ya que no estamos teniendo contacto con el Ministerio de la Producción. Hemos intentado por distintas vías, por último presentamos una nota que estamos a la espera de recibir respuesta que nos clarifique donde estamos parados, y si es necesario que se presente algún tipo de documentación más.

"Lo último que se nos pidió días atrás fue la certificación de un pozo de donde se extrae agua para alimentar los sanitarios de personal y clientes. Para dicha tarea hemos contratado un Geólogo y ya se presentó la documentación en el ministerio de Medio Ambiente y en el Ministerio de Producción.

"Nosotros creemos en la libre competencia y en el cumplimiento de la leyes. Estamos tranquilos que hemos dado cumplimiento a todas las normas municipales y provinciales .

Pedimos que nos dejen volver a abrir las puertas , que las 47 familias recuperen sus fuentes laborales y como lo hemos hecho siempre, en caso de faltar algún tipo de documentación se nos solicita y se presenta de inmediato.



¿Cómo se sienten en la comunidad?



"Aprovecho tu pregunta para agradecer a la comunidad en general de Sunchales que nos recibió de manera extraordinaria, nos está apoyando incondicionalmente en esta instancia ( se ve reflejado en los comentarios que dejan en las distintas redes sociales) .

"Un párrafo aparte para nuestros colaboradores.

"Realmente en 90 días se transformó el grupo en un equipo y hoy que les toca transitar esta dura realidad siguen trabajando todos juntos, apoyándose. Están con todas las expectativas de volver." de inmediato.