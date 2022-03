Impacto del conflicto bélico en la economía Argentina

Un conflicto internacional y las tensiones producidas a partir del mismo, generan en la mayor parte de los casos un clima se marcada incertidumbre que impacta en primer lugar en el ámbito económico.

En el mercado financiero, fundamentalmente en los mercados bursátiles, en las últimas jornadas se evidenciaron caídas de los principales índices mundiales como una respuesta inmediata al conflicto. Muchos de los gobiernos, revisan decisiones financieras de corto plazo, que indudablemente afecta al mercado de valores.

El economista, Maximiliano Tessio, analizó el actual escenario y la implicancia en la economía de nuestro país: “Occidente parece no ponerse de acuerdo con las sanciones a aplicar a Rusia, que por ahora han sido limitadas. El gas y petróleo ruso siguen fluyendo a Europa, que se resiste a tomar medidas drásticas debido al impacto adverso que ello implicaría sobre su economía. La intención de aislar a Rusia del escenario global estaría encontrando rápidos límites, y esto nos dejaría en una situación de tensión militar permanente pero con escasa repercusión económica”.

“Los mercados de riesgo probablemente sigan comportándose de manera errática, con días de fuerte sentimiento "sell off" debido a la incertidumbre geopolítica, pero también encontrando pisos sustentados en el por ahora acotado impacto económico de este conflicto”, indicó el especialista.

Asimismo, explicó que “los índices bursátiles desde el lunes pasado hasta el anuncio oficial del avance ruso, se hundieron fuertemente en medio de preocupaciones, mientras que el camino opuesto tomaron los commodities como oro, soja y petróleo el que llegó a superar los USD 105. Desde mitad de rueda del jueves pasado, los commodities dieron marcha atrás y las acciones se recuperaron”.



IMPACTO LOCAL

En cuanto a la incidencia de la tensión internacional en lo local, Tessio manifestó que “respecto al dólar, probablemente veamos una FED menos firme en su política contractiva, lo que nos beneficiaría por menores tasas de interés y un dólar menos fuerte. Commodities agrícolas: ya se encuentran en precios récord histórico, valores que no se justifican ni siquiera por los fundamentos de oferta y demanda, esto podría sostenerse en el tiempo de continuar la incertidumbre. Petróleo: el alza del petróleo y el gas afecta de manera directa las cuentas fiscales debido al peso de las importaciones que Argentina debe afrontar en el presente año”, subrayó.

En tanto, otros analistas económicos observan como el aumento de los precios de las materias primas de origen agrícolas es alentador ya que se traduce en mayor nivel de exportaciones, es decir, una mayor oferta de divisas, matizando las tensiones de la cuenta financiera del Balance de Pagos y, en definitiva, el saldo de las reservas del Banco Central.

A su vez, hay un mayor movimiento inflacionario en el mundo por aumento de costos de energía, que pueden activar un sendero de subas de tasas de interés y flujos de capitales hacia activos seguros en lugar de economías emergentes.

En este escenario, está claro que las economías emergentes tendrán desafíos más complejos que afrontar, como lo es el estabilizar la económica interna, a partir de un paquete de medidas políticas.