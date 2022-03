Empresarios reclamarán la aprobación en el Congreso

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Los principales referentes del sector empresario estarán presentes el martes próximo en el Congreso, y se empaparán de los detalles de lo que será el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque ya indicaron que no irán solo a escuchar, sino que asistirán dispuestos a apoyar.

Al mismo tiempo reclamarán a los legisladores que avancen hacia la aprobación de lo pautado.

"Lo dijimos desde un primer momento. Hoy es mejor un mal acuerdo que un no acuerdo. Esta última opción sería muy negativa para la Argentina y no tenemos que llegar a eso", sostuvo Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

La cámara será una de las entidades que representará a los empresarios en el Congreso el martes próximo, día para el que está citado todo el G6, además de Camarco, compuesto por la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, Adeba, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Sociedad Rural Argentina.

Del lado empresario el martes también dirán presentes Cgera y Apyme, a quienes se sumarán por el lado gremial la CGT, la CTA y movimientos sociales.

Una vez en el Congreso, ni empresarios ni sindicalistas tienen previsto adoptar una postura pasiva. Expresarán su visión positiva respecto del alcance del acuerdo, aunque no dejarán pasar la posibilidad para destacar la necesidad de que el proyecto de acuerdo pase por las cámaras sin sobresaltos.

"Sería una pésima señal que, teniendo ya todo acordado, se deba tirar todo para atrás o postergar los tiempos. No creo que eso vaya a ocurrir, pero para estar seguro de esto primero tengo que verlo", afirmó uno de los empresarios que el martes próximo estará presente en el Congreso.

Este mismo sentimiento es el que comparte el resto de los hombres de negocios que será convocado. No ven que sea tan fácil que la mayoría de los legisladores patee el tablero y le diga "no" al acuerdo, aunque al mismo tiempo observan que, lejos de rearmarse, la relación entre el oficialismo y la oposición es cada vez más compleja.

"Si vamos a lo lógico, no deberíamos pensar que se pueden presentar problemas. Pero como lamentablemente aquí muchas veces la lógica no funciona, hay que esperar para ver. De nuestro lado, no dudaremos ni en expresar nuestro apoyo al acuerdo ni en exigir que se dejen de lado las diferencias para que todo fluya con normalidad", apuntó otro de los empresarios que conforman el G6.

Desde la Cámara Argentina de Comercio, por su parte, destacaron la importancia de que el acuerdo se concrete, aunque resaltaron que la aprobación por parte del Congreso "no admite demora", por lo que deberá lograr un rápido tratamiento.

Con estos encuentros, la idea del Gobierno es lograr el mayor nivel de consenso entre todos los actores políticos y económicos del país, por lo que al listado de empresarios se sumaron también sindicalistas y referentes de los movimientos sociales.

Lo que resta saber todavía -y lo que más inquieta a los empresarios- es cuál será el resultado de las grietas que existen tanto en el oficialismo como en parte de la oposición.

En el primer caso, esto quedó expuesto tras la salida de Máximo Kirchner como presidente del bloque del Frente de Todos y todavía es una incógnita saber qué postura tomarán sus aliados.

Y lo mismo ocurre en el caso de Juntos por el Cambio, que dentro de su estructura cuenta con miembros que no están dispuestos a dar su visto bueno, en tanto que otros aparecen como más abiertos al diálogo.

En este sentido, durante las últimas horas del jueves los referentes de ese espacio mantuvieron encuentros con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, para limar algunas de las asperezas que todavía persisten.

Para algunos, incluso, ni siquiera está claro que el acuerdo logre la luz verde de varios legisladores pese a que se realicen estas modificaciones.