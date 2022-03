Imputaron a Ramallo y otros 10 por estar detrás de las balaceras

Siendo las 18.00 de la jornada de ayer, y por espacio de dos horas, se desarrolló en la Sala 3 de los tribunales penales rafaelinos, una impactante audiencia imputativa colectiva, donde se imputó a 11 personas por delitos tales como: asociación ilícita; homicidio calificado (por precio o promesa remuneratoria) y agravado (por el empleo de un arma de fuego); tentativa de homicidio calificado (por precio o promesa remuneratoria; por el concurso premeditado de dos o más personas) y agravado (por el empleo de un arma de fuego y por la participación de menores de 18 años); amenazas coactivas y coacciones agravadas por el uso de arma de fuego.

La audiencia estuvo presidida por la jueza de la investigación penal preparatoria (IPP), Dra. Cristina Fortunato. En representación del Ministerio Público de la Acusación, Unidad Fiscal Rafaela, actuaron los fiscales Gabriela Lema, Fabiana Bertero y Nicolás Stegmayer.

Los 10 hechos imputados a los detenidos ocurrieron en el lapso de tiempo comprendido entre el 1º de agosto de 2021 cuando Evelio "Yiyo" Ramallo, en su calidad de presunto Jefe de la asociación ilícita, y mediante el pago de una suma de dinero, determinó -al menos- a un masculino aún no individualizado, a que diera muerte a Andrea Jorgelina C. o persona alguna de su núcleo familiar.

El último hecho imputado ocurrió el día 23 de febrero de 2022 -o días precedentes-, cuando "Yiyo" Ramallo, en su calidad de presunto Jefe de una asociación ilícita y mediante la entrega de sumas de dinero, determinó a dos personas aún no individualizadas, a que dieran muerte a un hombre identificado como Mario Alejandro S.

Cabe destacar que entre los otros 10 imputados -además de Ramallo- se encuentran familiares suyos cercanos como su madre, su pareja y hermanas, que se detallan más adelante en el subtítulo "Personas imputadas".

Al finalizar la audiencia de ayer, los fiscales solicitaron la audiencia de medidas cautelares -para determinar la prisión preventiva o no de los imputados-, la cual aún no tiene fecha de realización.



MÁS DETALLES

* De las 11 personas imputadas por los fiscales Nicolás Stegmayer, Gabriela Lema y Fabiana Bertero seis son mujeres y cinco hombres. Todos tienen entre 18 y 54 años.

* Los fiscales del MPA les atribuyeron haber integrado una asociación ilícita que tuvo como objeto la comisión de delitos –de forma habitual y continua– en Rafaela entre el 1 de agosto de 2021 y el 27 de febrero de 2022.

* En total, los integrantes de la organización criminal son al menos 21 personas. Según se informó en la imputativa, además de los 11 imputados la asociación ilícita también estaba compuesta por al menos otras 10 personas más -cuatro de las cuales son menores de edad-.

* Tal como se expresó en la audiencia, todas las personas investigadas asumieron distintos roles. Cada uno de los 21 integrantes realizó aportes y acciones, en forma grupal o individual, necesarios para que la asociación ilícita pueda mantenerse en el tiempo.

* En el marco del accionar de la organización criminal, a los imputados se les atribuyó haber cometido al menos 10 hechos ilícitos. Entre ellos, los homicidios de Ruddi Leonel González, Miguel Ángel Mendoza y Marcelo Ariel Sánchez; y las tentativas de homicidio de otras nueve personas.

* Las calificaciones legales atribuidas por los fiscales del MPA en la audiencia de ayer fueron homicidio calificado (por precio o promesa remuneratoria) y agravado (por el empleo de un arma de fuego); tentativa de homicidio calificado (por precio o promesa remuneratoria; por el concurso premeditado de dos o más personas) y agravado (por el empleo de un arma de fuego y por la participación de menores de 18 años); amenazas coactivas y coacciones agravadas por el uso de arma de fuego.



LAS PERSONAS

IMPUTADAS

Las personas imputadas el viernes son:

* Evelio Horacio Ramallo (EHR, hombre, de 36 años): jefe de la asociación ilícita en carácter de coautor.

* NAR (mujer; 27 años; hermana de EHR): organizadora de la asociación ilícita en carácter de coautora.

* EJF (mujer; 54 años; madre de EHR): organizadora de la asociación ilícita en carácter de coautora.

* EFT (mujer; 33 años; pareja de EHR): organizadora de la asociación ilícita en carácter de coautora.

* MTS (hombre; 22 años): miembro de la asociación ilícita en carácter de coautor.

* LMR (hombre; 25 años): miembro de la asociación ilícita en carácter de coautor.

* YRA (mujer; 21 años): miembro de la asociación ilícita en carácter de coautora.

* EDL (hombre; 22 años): miembro de la asociación ilícita en carácter de coautor.

* IMR (mujer; 18 años): miembro de la asociación ilícita en carácter de coautora.

* DBA (hombre; 21 años): miembro de la asociación ilícita en carácter de coautor.

* CSY (mujer; 28 años): miembro de la asociación ilícita en carácter de coautora.

En cuanto a los hechos atribuídos en la audiencia imputativa, se acusa a los 21 integrantes de la organización criminal, haber tomado parte en una asociación ilícita que tuvo como objeto la comisión de hechos violentos en el ámbito territorial de la ciudad de Rafaela, todo ello en forma habitual y continua, en el período de tiempo ya señalado.



ALGUNOS

HECHOS

Algunos de los hechos más cercanos en el tiempo adjudicados a la organización ilícita son.



* En calle Carlos Gardel, informado el 24 de febrero último por La Opinión bajo el título: "Otra balacera con tinte sicario en Rafaela". El día 23 de febrero de 2022 -o días precedentes-, Evelio Horacio Ramallo, alias “Yiyo”, en su calidad de Jefe de una asociación ilícita y mediante la entrega de sumas de dinero, determinó a dos personas aún no individualizadas, a que dieran muerte a Mario Alejandro S.

Los autores no individualizados, se hicieron presentes el día 23 de febrero de 2022, aproximadamente a las 10.30, en calle Carlos Gardel al 1700 de la ciudad de Rafaela, circulando en una motocicleta. Al advertir la presencia de Mario Alejandro S., quien se encontraba conversando con el Carlos Miguel A. en la vereda del mencionado domicilio -un taller mecánico-, los coautores efectuaron entre 12 y 20 disparos con dirección a la humanidad de las víctimas -con pleno conocimiento del peligro concreto que su accionar podía ocasionar la muerte de Mario S. y Carlos A.-, sin ocasionar dicho resultado por motivos ajenos a la voluntad de los coautores. Los coautores actuaron según previo acuerdo y distribución de los roles que cada uno de ellos.



* En calle Carlos Gardel al 500, informado el 22 de febrero por La Opinión bajo el título: "Tentativa de homicidio: les dispararon desde una moto". El día 20 de febrero de 2022 -o días precedentes-, Evelio Horacio Ramallo, alias

“Yiyo”, en su calidad de Jefe de una asociación ilícita y mediante la entrega de sumas de dinero, determinó a Tomás L. -menor de edad al momento del hecho- y otro individuo aún no individualizado, a que dieran muerte a Luciano V.

Tomás L. y el coautor aún no individualizado, previo acuerdo y distribución de roles. se hicieron presentes el día 20 de febrero de 2022, aproximadamente a las 21.00, en el domicilio de la víctima -sito en calle Carlos Gardel al 500 de Rafaela-, a bordo de una motocicleta tipo cross modelo XR de color rojo (Tomás L. como acompañante en la parte trasera llevando consigo un arma de fuego en sus manos -sin contar con la debida autorización legal y en condiciones de uso inmediato), al observar que se encontraban en la vereda del domicilio Luciano V. junto a Kevin U., Tomás L. efectuó varios disparos con el arma de fuego que llevaba consigo, en dirección hacia Vega y Ugarte, con pleno conocimiento de que su accionar podía ocasionar la muerte de las víctimas. Producto de los disparos que impactaron en las víctimas, Luciano V. sufrió dos heridas de arma de fuego, más precisamente en línea axilar anterior de torax izquierdo y en cara lateral derecha de cuadriceps y, Kevin U. sufrió tres heridas de arma de fuego, más precisamente en el codo derecho, en lado inferior de antebrazo derecho y en cara posterior del cuádriceps derecho pero, por motivos ajenos a la voluntad de los coautores, no lograron ocasionarle la muerte.



* En Bella Italia, informado el 10 de febrero por La Opinión bajo el título: "Bella Italia: herido de arma de fuego". Evelio Horacio Ramallo como jefe de una asociación ilícita y mediante el pago de una suma de dinero, indujo ó determinó a Tomas L. de 17 años, y a otra persona aún no identificada, para que dieran muerte a algún miembro de la familia de Sebastián Nicolás G. Con dicha determinación, el día 9 de febrero de 2022, a las 21:00 Tomas L. arribó al domicilio sito en Avenida Los Inmigrantes al 500 de Bella Italia, lugar en que habitaba Sebastián Nicolás G. y su familia, a bordo de una motocicleta tipo CG conducida por una persona aún no identificada. Descendió de la moto y se acercó a la reja del frente de la vivienda. En esos instantes, también arribó al mismo domicilio la camioneta Kangoo color blanca en la que se desplazaba Tomás P. como acompañante. Su padre Daniel P. estacionó su vehículo sobre la banquina frente a la vivienda en cuestión, y Tomás L. se acercó al vehículo por el lado del acompañante.

Tomás P. descendió del auto, saludó a Tomás L. y éste le preguntó "¿acá vive Nicolás?” a lo que Tomás P. respondió que sí. Tomás L. retrocedió unos pasos y comenzó a disparar el arma de fuego calibre 9 mm que portaba sin autorización legal hacia zonas vitales del cuerpo de la víctima Tomás P. con pleno conocimiento del peligro para la vida de ésta.

Producto de los primeros impactos Tomás P. cayó al suelo y Tomás L. continuó disparando hacia su víctima caída, no logrando darle muerte por causas ajenas a su voluntad.

Antes del 9 de febrero a la hora de la siesta, Evelio Horacio Ramallo se comunicó telefónicamente con Sebastián Nicolás G. y lo amedrentó diciéndole que iba a matar a toda su familia uno por uno, ello a fin de obligar a Sebastián G. a vender droga para el imputado. También le infundió temor a la víctima telefónicamente diciéndole “te salvaste por un ratito que te enganchen a vos, porque a vos todos los tiros te iban a pegar en la cara” y que si quería que deje de pegarle tiros a él y a su familia debían entregarle las escrituras de las propiedades y dejar las casas abiertas, que él después se encargaba de todo.